Skupštinska većina pokazala koliko je zainteresovana za poboljšanje standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanjem izmjena zakona o akcizama, na osnovu kojih se dodatno direktno “gura” ruka u džepove građana, skupštinska većina je pokazala koliko je istinski zainteresovana za poboljšanje životnog standarda, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Član Predsjedništva SDP, Petar Odžić, kazao je da je skupštinska većina, pored neusvajanja amandmana SDP-a, koji su podrazumijevali obavezno umanjenje akciza na gorivo, što predstavlja jedini mehanizam države u regulaciji cijene goriva, dodala i nove namete u vidu akciza na slatkiše.

„Koliko je „parlamentarna većina“ istinski zainteresovana za poboljšanje životnog standarda naših građana, jasno govori činjenica da su na posljednjem skupštinskom zasijedanju poslanici Građanskog pokreta URA, Demokrata i Demokratskog fronta (DF) jednoglasno usvojili izmjene zakona o akcizama, na osnovu kojih se dodatno direktno gura ruka u džepove naših građana“, naveo je Odžić u saopštenju.

Prema njegoim riječima, nameće se realno pitanje, ako se hvalimo izuzetnim rezultatima u naplati prihoda, finansijskim blagostanjem u javnim finansijana, zašto je nužno dodavati namete u vremenu kada je prosječna stopa inflacije na preko 15 odsto, dok su neki prehrambeni proizvodi zabilježili rast cijena i preko 80 odsto.

„Moramo biti svjesni i činjenice da povećanjem fiskalnog nameta ne mora nužno doći i do povećanja prihoda, ali sa druge strane će sigurno doći do velikog skoka cijena proizvoda koji su „pritisnuti“ dodatnim nametom“, rekao je Odžić.

On je kazao da vraćanje akciza na gorivo, koje će uslijediti zbog neizglasavanja njihovih amandmana neće uticati samo na povećanje cijena goriva, već na veliki dio osnovnih životnih namirnica, što će dodatno podići, već alarmantnu stopu inflacije.

„Umjesto da proaktivno djelujemo u suzbijanju rasta inflacije mi radimo upravo suprotno, stimulišemo rast cijena“, naveo je Odžić.

On je rekao da je važno da se medijski hvalimo da smo vratili dječiji dodatak, a to što, kako smo krenuli, korisnici za visinu tog dodatka neće moći da kupe više od tri čokolade i četiri kinder jaja, i to našom zaslugom, manje je bitno.

„Živio populizam“, zaključio je Odžić.

