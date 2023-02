Skupština usvojila izmjene pet finansijskih zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Crne Gore usvojila je večeras izmjene i dopune pet finansijskih i poreskih zakona, koje je pripremilo Ministarstvo finansija.

Usvojeni su izmjene i dopune zakona o akcizama, porezu na promet nepokretnosti, sprečavanju nelegalnog poslovanja, porezu na dobit pravnih lica, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, prenose Vijesti.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kocki povučen je na doradu, nakon što su članovi Zakonodavnog odbora glasali da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Između ostalog, izmjenama je predviđeno da će kupci nekretnina vrednijih od 150 hiljada eura plaćati veći porez, firme iz ofšor zona imaće porez po odbitku od 30 odsto, priređivači igara na sreću preko interneta i u kazinima plaćaće veće iznose koncesija, a ubrzava povećanje akciza na duvanske proizvode.

