Skupština 29. maja ponovo o sporazumu sa UAE

Podgorica, (MINS-BUSINESS) – Skupština bi 29. maja ponovo trebalo da odlučuje o predlogu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Skupština je 23. aprila usvojila po hitnom postupku zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE.

Izglasavanje je bilo neophodno kako bi sporazumi, koje je premijer Milojko Spajić 28. marta potpisao sa zvaničnicima Emirata, stupili na snagu.

Crnogorski predsjednik, Jakov Milatović, potpisao je krajem aprila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji, dok je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio onaj o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

Glavne primjedbe odnose se na odstupanja od ustavnih određenja koja se tiču obezbjeđivanja slobodne konkurencije i ravnopravnog položaja na tržištu, kao i na suspendovanje primjene crnogorskog zakonodavstva koje se odnosi na javne nabavke, javne tendere i državnu imovinu pri čemu se, dodatno, predviđa da će i ostatak crnogorskog zakonodavstva biti podložan izmjenama u cilju implementacije Sporazuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS