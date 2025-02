Skuplji eurodizel i lož ulje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Eurodizel i lož ulje od danas su skuplji jedan do dva centa, dok se cijene benzina nijesu mijenjale, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva, nafte i gasa.

Cijena eurodizela porasla je jedan cent i naredne dvije sedmice će iznositi 1,44 EUR.

Lož ulje je poskupilo dva centa na 1,38 EUR.

Eurosuper 95 i 98 će se u narednih 15 dana prodavati po nepromijenjenim cijenama od 1,52 EUR, odnosno 1,56 EUR.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 11. februara, kada je benzin poskupio dva centa.

Prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 10. marta, a eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiće od 11. marta.

