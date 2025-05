Skraćenje radnog vremena može dovesti do pada ekonomske aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jednostrana i izolovana mjera poput smanjenja broja radnih sati, bez povećanja produktivnosti, efikasnosti i tehnološke modernizacije poslovnih procesa, imaće za posljedicu pad ekonomske aktivnosti i dodatno finansijsko opterećenje poslodavaca i javnih finansija, saopštili su iz Unije poslodavaca (UPCG).

„Iako ideja o uvođenju sedmočasovnog radnog vremena može izgledati kao korak ka unapređenju kvaliteta uslova rada, pozivamo ukupnu javnost, a naročito donosioce odluka, da sagledamo širu ekonomsku i društvenu sliku kada razgovaramo o ovom i sličnim pitanjima”, navodi se u saopštenju UPCG.

Oni su dodali da se crnogorska ekonomija već suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, niskim nivoom produktivnosti i brojnim strukturnim problemima koji ograničavaju njen razvoj.

„UPCG ne osporava potrebu za unapređenjem radnih uslova i većom flaksibilnošću, ali ukazuje na neophodnost realnog sagledavanja kapaciteta naše ekonomije, objektivnih prepeka za njen dalji razvoj i postojanja prostora da se privrednici dodatno opterećuju”, rekli su iz te poslodavačke asocijacije.

Oni su podsjetili da uslovi rada u Crnoj Gori, koji su definisani Zakonom o radu i drugim propisima, nerijetko prevazilaze one koji važe u daleko razvijenijim državama i ekonomijama.

„U kontekstu teme radnog vremena valja napomenuti da, za razliku od našeg, veoma često u uporednim radnim zakonodavstvima država EU dnevna pauza nije plaćena”, naveli su iz UPCG.

Unija, umjesto administrativnih mjera usmjerenih na skraćivanje radnog vremena, predlaže da se fokus usmjeri ka oblastima u kojima je kašnjenje reformi izuzetno izraženo, poput optimizacije javne uprave i njene efikasnosti, ili aktivnostima kojima se teži povećanju ukupne produktivnosti poput unapređenja obrazovanja i cjeloživotnog učenja, suzbijanja sive ekonomije i zloupotrebe bolovanja.

„Važno je napomenuti da faktički rad kraći od 40 sati sedmično, odnosno osam dnevno, nije nepoznanica za tržište rada u Crnoj Gori, te da je on, kao i rad od kuće, sve češće rezultat dogovora zaposlenih i poslodavaca kada se ocijeni da takav režim može funkcionisati i davati željene rezultate”, kazali su iz UPCG.

Oni su dodali da vjeruju da ovaj trend treba njegovati i afirmisati, ali ne kao obavezu već kao opciju koja, uz niz drugih, zaposlenima i poslodavcima stoji na raspolaganju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS