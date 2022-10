Sjutra sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra u Briselu, a takođe je zastupljen i hibridni format.

Sastanak, 15. po redu, sa crnogorske strane, otvoriće rukovoditeljka Pododbora i predstavnica Ministarstva finansija, Bojana Bošković.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da će u ime Evropske komisije, sastanak otvoriti šef jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u DG NEAR-u, Michael Miller.

Sastanak će biti prilika da se razmotri ostvareni napredak u oblastima koje obuhvataju poglavlja 17 Ekonomska i monetarna unija, 18 Statistika, 32 Finansijski nadzor i 33 Finansijske i budžetske odredbe, od prethodnog sastanka koji je održan 21. oktobra prošle godine.

