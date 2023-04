Sjutra predstavljaju programe za unapređenje konkurentosti i razvoj zanatstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma predstavić sjutra javne pozive za programe za unapređenje konkurentnosti privrede i za razvoj i promociju zanatstva.

Na konferenciji za novinare, koja će tim povodom biti organizovana u zgradi Vlade, govoriće ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti, Olivera Vukajlović i generalna direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj, Renata Milutinović.

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu vrijedan je tri miliona EUR i podrazumijeva paket mjera finansijsko-nefinansijske podrške koji će doprinijeti daljem jačanju i razvoju crnogorske privrede.

“Tim programom targetira se dalji podsticaj investicija kroz nabavku opreme, digitalna transformacija biznisa, prelazak sa linearnog na cirkularni model poslovanja, jačanje izvoznih potencijala privrednih subjekata, jačanje marketinških aktivnosti, podrška početnicima u biznisu uz mentorsku podršku, sve to kako bi se na najbolji mogući način zadovoljile potrebe privrede”, navodi se u saopštenju.

Programom je predviđeno devet programskih linija koje se odnose na nabavku opreme velike vrijednosti, podršku malim ulaganjima, podršku digitalizaciji, podsticaj cirkularne ekonomije, podršku internacionalizaciji, kao i unapređenje marketinga.

Programske linije obuhvataju i vaučeri za žene i mlade u biznisu, za početnike u biznisu, kao i programska linija za pružanje mentoring usluga.

Pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani su pojedinačnim programskim linijama.

“U odnosu na prošlu godinu Program je dodatno obogaćen sa dvije nove programske linije finansijske podrške, koje se odnose na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća u dijelu jačanja marketinških aktivnosti preduzeća, kao i ekonomskog osnaživanja mladih i žena u biznisu, kroz posebne podsticajne mehanizme podrške”, navodi se u saopštenju.

Kako bi se podstakla razvojna komponenta biznisa i smanjile regionalne razlike, a istovremeno doprinijelo povećanju produktivnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) koja posluju u manje razvijenim opštinama Crne Gore, Programom su i ove godine predviđeni posebni intenziteti finansijske podrške usmjereni prvenstveno na razvoj manje razvijenih opština, shodno Indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

„Za Program za razvoj i promociju zanatstva za ovu godinu opredijeljeno je 175 hiljada EUR kroz pružanje finansijske podrške za nabavku opreme i alata namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti kao i organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama“, rekli su iz MERT-a.

Program podrazumijeva finansijsku podršku na principu refundacije, i to na način da zanatlija finansira 100 odsto svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, nakon čega mu se po podnošenju dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava za realizaciju aktivnosti, od Ministarstva odobrava povraćaj dijela troškova.

“Odobrena podrška može pokrivati do 70 odsto opravdanih troškova u okviru prve komponente, odnosno do deset hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) po zanatliji za aktivnosti koje se odnose na vrijednost opreme i do 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do šest hiljada EUR bez PDV-a po zanatliji, za učešće na međunarodnom sajmu, a iznos do četiri hiljade EUR bez PDV se može dodijeliti za učešće na domaćem sajmu u okviru druge komponente Programa”, podsjetili su iz MERT-a.

Dodatni procenat podrške od deset odsto je obezbijeđen za zanatlije koji posluju u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Takođe, ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50 odsto, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti odobrava se dodatnih pet odsto podrške. Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji za obje komponente iznosi 12 hiljada EUR.

