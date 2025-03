Sjutra potpisivanje ugovora sa potencijalnim korisnicima IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisaće sjutra ugovore sa 67 poljoprivrednika, potencijalnih korisnika podrške IPARD III programa.

Ministarstvo će tim povodom organizovati konferenciju za medije u podgoričkom hotelu Ramada, na kojoj će biti potpisani ugovori sa potencijalnim korisnicima podrške IPARD III programa, koji su aplicirali na prvi IPARD javni pozivi namijenjen za podršku investicijama za razvoj ruralnog turizma.

Iz tog Vladinog resora su objasnili da investicije koje se podržavaju kroz podmjeru 7.1 – Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma u okviru IPARD III programa imaju koncept diverzifikovanja u oblasti poljoprivrede i predstavljaju posebnu razvojnu šansu, naročito u sjevernom dijelu Crne Gore.

„Ovo je ujedno jedna od najatraktivnijih mjera IPARD programa za koji je šira javnost iskazala veliko interesovanje, gdje ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada do 200 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Potencijalni korisnici mogli su da apliciraju za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje komplementarnih ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja, objekata za pripremanje hrane i pića, kao i uređenje turističke infrastrukture.

Na konferenciji će, pored ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića, govoriti i ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler.

