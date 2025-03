Sjutra potpisivanje peticije USSCG u Mojkovcu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) organizovaće sjutra u Mojkovcu tribinu i potpisivanje Predloga za raspisivanje referenduma na teme koje se tiču kampanja te radničke asocijacije.

Tribina će se održati u sali Skupštine Opštine Mojkovac od 13 sati, dok će potpisivanje biti organizovano od 11 do 15 sati ispred zgrade lokalnog parlamenta.

USSCG je pokrenula kampanje pod motom Za miran san, socijalni stan i Nije sve na prodaju, koje su proistekle iz rezolucija usvojenih na Kongresu USSCG, i to rezolucija o nužnosti reforme stambene politike i o zaštiti privrednih subjekata od nacionalnog interesa.

Kampanja Za miran san, socijalni stan odnosi se na zahtjev prema državi da počne da vodi odgovornu stambenu politiku i da tretira pravo na stan kao osnovno ljudsko pravo.

„U tom smislu, USSCG se zalaže da država pristupi izgradnji stanova u državnom vlasništvu i rentira ih građanima koji nisu u mogućnosti da kupe stan po tržišnim uslovima“, navodi se u saopštenju.

S druge strane, kampanja Nije sve na prodaju odnosi se na zahtjev da država ne privatizuje preduzeća već da sačuva većinsko vlasništvo u privrednim subjektima od nacionalnog interesa kao što su Aerodromi Crne Gore, Elektroprenosni sistem, Elektroprivreda, Rudnik uglja i Željeznička infrastruktura.

U cilju implementacije kampanja, USSCG je uputila inicijative na adrese predsjednika Skupštine i Vlade sa zahtjevom za prijem i razmjenu mišljenja o navedenim temama, na koje je odgovor izostao.

Nakon toga, USSCG je donijela odluku da pokrene inicijativu za prikupljanje potpisa crnogorskih građana za podnošenje Predloga Skupštini za raspisivanje državnog referenduma. Da bi obavezali Skupštinu da raspiše državni referendum na navedene teme potrebno je da se prikupe potpisi od najmanje deset odsto građana koji imaju biračko pravo u Crnoj Gori.

Tribine i prikupljanje potpisa organizovano je do sada u više gradova Crne Gore.

