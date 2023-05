Sjutra počinje međunarodna konferencija Povezivanje turističkih destinacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konferencija pod nazivom Povezivanje turističkih destinacija, koju organizuje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom i Ministarstvom turizma Maldiva, počeće sjutra u Budvi.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da će dvodnevna konferencija okupiti predstavnike brojnih država i stručnjake u oblasti turizma koji će kroz panel diskusije, prezentacije i umrežavanje razmijeniti iskustva i dati odgovore na aktuelne izazove u toj oblasti.

Dvodnevni skup otvoriće premijer Dritan Abazović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i ministar turizma Maldiva Abdulla Mausoom, a prvi dan konferencije obilježiće ministarska debata i panel diskusije Povezivanje turističkih destinacija kroz jačanje avio povezanosti – izazovi i šanse i Iza promjene – od destinacijskog marketinga do menadžmenta destinacijom.

Narednog dana stručnjaci iz oblasti turizma raspravljaće o temama Održivi i razvoj turizma lokalnih zajednica, Medicinski, wellness i spa turizam i Povezivanje destinacija kroz posebne turističke forme.

Uz domaćine skupa, Đurovića, generalnu direktoricu za razvojne politike u turizmu Aleksandru Gardašević – Slavuljicu i direktoricu Nacionalne turističke organizacije Anu Tripković – Marković, među učesnicima su i direktorica UNWTO za Evropu, Alessandra Priante kao i brojni zvaničnici i eksperti iz regiona i Evrope.

“Organizacijom prvog međunarodnog događaja na ovu temu Vlada želi da da doprinos razvoju održivih, zelenih i modernih turističkih trendova i praksi i konferenciju pretvori u tradicionalnu manifestaciju koja bi zemlju pozicionirala na globalnoj mapi važnih dešavanja u turizmu”, zaključuje se u saopštenju.

