Sjutra otvaranje fabrike Beluga votke u Nikšiću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fabrika Beluga votke sjutra će biti svečano otvorena u Nikšiću, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Iz Vlade su kazali da će premijer Dritan Abazović govoriti na svečanosti otvaranja.

Oni su naveli da, otvaranjem te fabrike, Crna Gora postaje baza jednog od najprestižnijih i najprepoznatljivijih brendova pića na svijetu, Beluga Noble vodke.

“Ta kompanija je u Nikšiću već zaposlila više od 200 radnika u proizvodnji, administraciji i logistici, dok kancelarija za marketing i prodaju u Tivtu broji 50 zaposlenih”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, do 2025. godine planiran je rast ukupnog broja zaposlenih na 400, a za zaposlene su u planu i različiti programi stručnog usavršavanja i obrazovanja.

“Prema najavama, već u narednom kvartalu kompanija će početi proizvodnju premium džina i premium ruma, a planirano je i lansiranje novog pića sa nižim procentom alkohola, Beluga Adriatic Botanicals”, rekli su iz Vlade.

