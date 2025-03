Sjutra Nacionalni forum o poljoprivredi Crne Gore

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni forum o poljoprivredi Crne Gore, pod nazivom Prijateljski za poljoprivredu, održaće se sjutra u Nikšiću.

Organizatori događaja koji se održava drugi put su Poljoprivredni klaster Crne Gore, u partnerstvu sa resornim Ministarstvom, Opštinom Nikšić i strateškim partnerom MFI Alter Modus.

Događaj će okupiti sve koji prepoznaju vrijednost poljoprivrede i proizvodnje hrane u Crnoj Gori – od malih proizvođača do predstavnika velikih agroindustrijskih kompanija, administracije i nevladinih organizacija.

Glavni cilj Foruma je okupljanje svih relevantnih aktera sektora, kako bi otvoreno razgovarali o ključnim pitanjima i izazovima koji se tiču razvoja poljoprivrede.

Forum će omogućiti bolje povezivanje učesnika, razmjenu iskustava, prezentaciju kapaciteta i otvaranje novih mogućnosti za saradnju.

Organizatori su, kako su naveli, svjesni značaja poljoprivrede kao ključne privredne grane koja, pored obezbjeđenja hrane, ima i snažan uticaj na mnoge aspekte društvenog i ekonomskog života.

Forum će se održati u event centru Exclusive, sa početkom u osam sati i 30 minuta.

