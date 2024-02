Sjutra konferencija povodom završetka posjete misije MMF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Centralne banke (CBCG) i Vlade organizovaće sjutra konferenciju za novinare povodom završetka redovne godišnje posjete misije Fonda Crnoj Gori.

Na konferenciji će govoriti šef misije MMF-a za Crnu Goru, Šrikant Seshadri, premijer Milojko Spajić i guvernerka CBCG Irena Radović.

Na konferenciji će biti predstavljena Završna izjava misije MMF-a po članu IV Statuta Fonda.

Završna izjava opisuje preliminarne nalaze zaposlenih MMF-a na kraju zvanične posjete, u većini slučajeva, zemlji članici.

Misija se sprovodi kao dio redovnih, obično godišnjih, konsultacija.

