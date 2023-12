Sjutra dodjela nagrada dobitnicima konkursa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, sjutra će organizovati svečanu dodjelu nagrada dobitnicima konkursa “Ruralno, održivo, domaćinski!”, na gradskom trgu u Andrijevici.

Nagrade će dodijeliti resorni ministar Vladimir Martinović.

Nagradni fond je 15 hiljada EUR, a nagrade su od 500 do dvije hiljade EUR.

Na gradskom trgu više od 20 proizvođača domaćih proizvoda iz svih krajeva Crne Gore predstaviće svoje ponude, a građani Andrijevice moći će da uživaju u raznolikom zabavnom programu.

Svečana dodjela nagrada će početi u 12 sati.

