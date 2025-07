Sinergijom menadžmenta i inovacija do konkurentnije Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) i Naučno-tehnološki park (NTP) potpisali su Sporazum o saradnji, čime te institucije usmjeravaju snage ka razvoju liderstva, inovacija i digitalne transformacije, kao temelja moderne i konkurentne crnogorske ekonomije.

Sporazum su potpisali predsjednik AMM-a Budimir Raičković i izvršna direktorica NTP-a, Valentina Radulović, čime je formalizovana saradnja u oblasti edukacije, podrške start up ekosistemu, digitalne transformacije, razvoja ljudskih resursa i posebno razvoja projekata u okviru AMM Akademije.

Raičković je naveo da je njihova misija kao krovne liderske i menadžerske poslovne organizacije jeste stvaranje mostova između znanja, biznisa i inovacija.

„U partnerstvu sa NTP-om vidimo priliku da se menadžerske strukture aktivno uključe u kreiranje digitalne budućnosti Crne Gore. Potpisivanjem ovog Sporazuma postavljen je snažan temelj za novo poglavlje saradnje između biznisa i inovacionih struktura, uz zajedničku viziju Crne Gore kao društva znanja i liderstva“, rekao je Raičković.

Radulović je poručila da je partnerstvo sa Asocijacijom menadžera Crne Gore važan korak ka jačanju liderstva i inovacija u digitalnom dobu.

„Kroz zajedničke programe u edukaciji, podršci start up-ovima i razvoju ljudskih resursa, povezujemo menadžerske i tehnološke kapacitete Crne Gore. U NTP-u vjerujemo da je upravo ovakva sinergija temelj konkurentne ekonomije zasnovane na znanju“, navela je Radulović.

Sporazum, kako je saopšteno, definiše saradnju u razvoju liderstva u digitalnom okruženju, digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća, razvoju ljudskih resursa – posebno u tehnološkom sektoru, povezivanje sa međunarodnim inicijativama i zajednička aplikacija za EU projekte.

„Značajno mjesto u budućim aktivnostima imaće i zajednička organizacija događaja – konferencija, panela i radionica, ali i podrška razvoju AMM Akademije, kao inovativne platforme za usavršavanje budućih lidera i inovatora“, zaključuje se u saopštenju.

