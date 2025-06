Sinergija nauke i privrede ključna za stvaranje tržišno održivih inovacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduzeća i institucije će kroz projekat Crnogorski evropski digitalno inovacioni hab (MontEDIH) dobiti priliku da ojačaju otpornost na tržišne izazove, efikasnije koriste resurse i postanu dio evropske digitalne zajednice, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

PKCG je danas organizovala Info dan i prezentaciju projekta MontEDIH, koji je dio mreže koju čini više od 150 evropskih digitalno inovacionih centara (EDIH).

“Riječ je o projektu od strateške važnosti za digitalnu transformaciju i razvoj inovacija u malim i srednjim preduzećima i javnoj upravi, koji omogućava lakši pristup inovativnim i digitalnim alatima, znanju i ekspertizi iz različitih oblasti, a što će doprinijeti jačanju konkurentnosti, produktivnosti i održivosti crnogorske ekonomije, kao i efikasnosti javne Uprave”, rekli su iz PKCG.

Koordinator projekta je Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, a njegov konzorcijum čine PKCG, Institut savremenih tehnologija, Univerzitet Donja Gorica, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Naučno-tehnološki park, Centar za finansije Podgorica i ICT Cortex.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, saopštila je da digitalna transformacija donosi brojne mogućnosti, te da Crna Gora, na putu ka punopravnom članstvu u EU, mora biti spremna da iskoristi sve prednosti savremenih tehnologija.

„Upravo je ovaj projekat, usmjeren ka podršci privredi i javnom sektoru na putu njihove digitalne, ali i zelene tranzicije, od izuzetnog značaja“, rekla je Drakić.

Ona je ocijenila da MontEDIH predstavlja i kanal za jačanje saradnje između akademske zajednice, istraživačkog sektora, državne uprave i privrede.

„Sinergija između naučno istraživačkih institucija i privrede, teorije i prakse, biće ključna za stvaranje inovacija koje su primjenljive i tržišno održive“, kazala je Drakić.

Ona smatra da će aktivnosti MontEDIH-a doprinijeti i daljem razvoju ne samo inovacija, već i inovacione kulture, pomažući mladim, ali već prepoznatljivim, nacionalnim instritucijama inovacione infrastrukture da se dalje razvijaju.

Drakić je pozvala preduzeća, institucije javnog sektora, start up-ove i druge aktere da se obrate partnerima u projektu, iskažu svoje potrebe i postanu korisnici MontEDIH usluga.

„Naš cilj je da budemo nezaobilazna podrška vašim razvojnim planovima, te da zajedno stvaramo konkurentnije i inovativnije okruženje u Crnoj Gori. Javni poziv koji će uslijediti u narednim danima biće konkretan poziv za iskazivanje interesa po konkretnim uslugama“, navela je Drakić.

Rektor Univerziteta Crne Gore, Vladimir Božović, apostrofirao je značaj uloge ove obrazovne institucije kao koordinatora u projektu MontEDIH, čiji je fokus na primjeni najnaprednijih tehnologija, a posebno na podršci javnoj upravi, te malim i srednjim preduzećima u strateškim oblastima ekonomskog razvoja.

„Današnjim skupom zvanično otvaramo novo poglavlje u digitalnoj transformaciji Crne Gore. Poglavlje u kom se znanje, tehnologije i inovacije stavljaju u službu naše privrede i javnog sektora i cjelokupnog društva“, kazao je Božović.

Prema njegovim riječima, MontEDIH nije samo tehnološka platforma, već prostor saradnje u kojoj se brišu granice između nauke i privrede, akademskih ustanova i institucija sistema.

“Svi servisi koje MontEDIH ponudi biće besplatno dostupni u toku trajanja projekta. U tom duhu, Univerzitet će otvoriti vrata svojih laboratorija i istraživačkih centara svim zainteresovanim akterima iz privrede i javne uprave, kako bismo kroz zajednički rad razvijali, testirali i primjenjivali konkretna rješenja a sve u cilju ubrzanja digitalne transformacije naše zemlje“, kazao je Božović.

Generalna direktorica Direktorata za inovacije i pametnu specijalizaciju u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Ivana Janković Mijanović, rekla je da digitalna transformacija više nije izbor, već preduslov za konkurentnost, otpornost i održivi rast.

„Dok tehnologije oblikuju svijet oko nas, prava promjena nastaje onda kada institucije, znanje i vizija sarađuju. Zato MontEDIH nije samo još jedan evropski projekat – on je snažan izraz partnerskog pristupa koji objedinjuje najbolje iz akademske zajednice, inovacione infrastrukture i privrednog sektora“, rekla je Janković Mijanović.

Sekretarka, Ljubica Popović, saopštila je da Ministarstvo javne uprave u ovom projektu nije samo podrška, već i garant posvećenosti da će do 2027. godine biti obezbjeđena neophodna sredstva i podrška, zajedno sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija.

„Naš zajednički cilj je da kroz ovakve inicijative digitalna transformacija ne ostane samo pojam u strategijama, već da postane opipljiva promjena za građane i privredu. Ministarstvo javne uprave ostaje snažno opredijeljeno za odgovornu i stratešku digitalnu politiku. Projekti poput MontEDIH-a su dokaz da to možemo da radimo zajedno kao tim“, kazala je Popović.

Koordinator i profesor sa Elektrotehničkog fakulteta, Igor Radusinović, predstavio je projekat MontEDIH, navodeći da prostor za digitalnu transformaciju postoji, ali da često izostaje implementacija zbog izazova kao što su nedostaci znanja, iskustva, sredstava, pristupa tehnologijama.

„MontEDIH je prava adresa za sve one koji imaju ovakve probleme i sve one koji percipiraju da je digitalna transformacija njihovih kompanija ili institucija preko potrebna“, kazao je Radusinović.

Prema njegovim riječima, budžet projekta iznosi dva miliona EUR, a kofinansiraju ga EU u iznosu od 50 odsto, kroz program Digitalna Evropa, Vlada sufinansira 45 odsto, a partneri pet odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS