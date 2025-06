Sindikati traže trenutno i neopozivo zaustavljanje koncesionog postupka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikat Aerodroma Crne Gore (SACG) i Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore (NSACG) zatražili su trenutno i neopozivo zaustavljanje koncesionog postupka za aerodrome u Podgorici i Tivtu i pozvali tužilaštvo da hitno ispita sve okolnosti, uključujući moguće zloupotrebe, politički pritisak i koruptivne radnje.

U zajedničkom saopštenju dvije sindikalne organizacije navodi se javno i bez zadrške osuđuju način na koji se vodi postupak dodjele koncesije nad državnim aerodromima, za koji se, kako su kazali, s punim pravom može reći da je nepovratno kompromitovan.

Iz SACG i NSACG su naveli da, umjesto transparentnog, stručnog i odgovornog procesa, svjedoče jednoj beskrupuloznoj operaciji kojom se pokušava strateški resurs Crne Gore – njena međunarodna vazdušna kapija – ustupiti u ruke privatnog kapitala, na tri decenije.

„Bez definisanih strateških ciljeva razvoja i dinamičkog plana, uz sumnjivu kontrolu, bez ikakve odgovornosti i bez saglasnosti zaposlenih na oba aerodroma i građana Crne Gore“, dodaje se u saopštenju sindikata.

Oni su upozorili da „ovaj pokušaj nakaradnog tenderskog postupka nije dio evropskog puta naše države, niti može biti osnov daljeg kvalitetnog razvoja aerodroma“.

„Ovo je kvazi tenderski akt predaje ključne državne saobraćajne infrastrukture pod potpunu kontrolu sumnjivog kapitala, na štetu zaposlenih u Aerodromima Crne Gore i građana Crne Gore“, poručili su iz sindikata.

Prema njihovim riječima, to je, istovremeno, i ozbiljno ugrožavanje reputacije države Crne Gore.

„Dok se upitnom koncesionaru otvaraju vrata da samostalno upravlja odabirom strateškog pravca razvoja aerodroma, određivanju ruta, cjenovne politike, svim prihodima, definisanju prioritetnih destinacija, komercijalnim i drugim sadržajima, bezbjedonosnim i sigurnosnim pitanjima, tretiranju zaposlenih bez legitimnog Kolektivnog ugovora, država se svodi na pasivnog posmatrača, koji zauzvrat prima jednokratnu naknadu koja bi trebalo da nadoknadi kratkoročne budžetske potrebe, kao posljedicu dugogodišnjih pogrešnih odluka crnogorskih političara“, navodi se u saopštenju.

Iz SACG i NSACG su kazali da se danas svjedoči slici koja vrijeđa zdrav razum svakog čestitog građanina.

„Dok se gladni vuci otimaju oko plijena, zaposlenima i građanima vezuju se ruke, da ne mogu ni da pitaju o detaljima postupka, a kamoli da zaštite ono što su svojim rukama stvarali i sa ponosom čuvali decenijama“, ističe se u saopštenju sindikata.

Prema njihovim riječima, ne odlučuje struka, ne odlučuje stručna, šira javnost.

„Ne pitaju se ni oni koji svakodnevno, u uniformi, rade na platformi dok ljeti asfalt gori ispod nogu na plus 50 stepeni Celzijusovih, a zimi prkose sjeveru, udišući kerozin i snoseći najveću odgovornost za bezbjednost vazdušnog saobraćaja“, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz SACG i NSACG, o svemu odlučuju „politikantske nagodbe, politički dugovi, gramziva logika nezajažljivih funkcionera i potpuni prezir prema onome što bi u jednoj slobodnoj i demokratskoj državi moralo biti svetinja – javni interes.

Iz sindikata su poručili da zaposleni u ACG neće ćutke posmatrati kako se predaju resursi koje su gradile njihove i prethodne generacije, koje su uložile trud, znanje, znoj i čast da Crna Gora stoji uspravno pred svijetom.

„Nećemo dozvoliti da se budućnost naše djece prodaje bez pitanja“, poručili su iz SACG i NSACG.

Oni su naglasili da to nije borba za jedno privredno društvo, nego za dostojanstvo i suverenitet.

„Zato SACG i NSACG zahtijevaju trenutno i neopozivo zaustavljanje koncesionog postupka i pozivaju tužilaštvo i sve nadležne institucije da hitno ispitaju sve okolnosti, uključujući moguće zloupotrebe, politički pritisak i koruptivne radnje“, kaže se u saopštenju.

Iz SACG i NSACG su upozorili da će svaki pokušaj nasilnog sprovođenja koncesije naići na odlučan i organizovan otpor zaposlenih na oba crnogorska aerodroma, crnogorskih sindikalnih organizacija i građana Crne Gore.

Oni su poručili da zahtijevaju i raspisivanje referenduma o eventualnim koncesijama, kao jedinog mehanizma koji građanima daje kontrolu nad zajedničkim dobrima.

„Ne dozvoljavamo da Crna Gora bude zemlja praznih obećanja i prodatih vrijednosti“, zaključuje se u saopštenju koje potpisuju predsjednik SACG Damjan Radulović i predsjednica NSACG Biljana Knežević.

