Sindikalna potrošačka korpa za prvi kvartal dvije hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa (SPK) za prvi kvartal ove godine iznosi dvije hiljada EUR, pokazalo je istraživanje Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI), koji djeluje pri Uniji slobodnih sindikata (USSCG).

“Prema najnovijem istraživanju Centra, za sindikalnu potrošačku korpu, odnosno za zadovoljenje minimalnih uslova dostojanstvenog života četvoročlane porodice u Crnoj Gori, neophodne su dvije prosječne zarade”, navodi se u saopštenju.

U poređenju sa četvrtim kvartalom prošle godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi povećanje u iznosu od 30 EUR odnosno 1,52 odsto.

Prema metodologiji, SPK obuhvata deset kategorija troškova, od kojih su tokom prvog kvartala ove godine promjene zabilježene u dvije kategorije.

Troškovi prehrambenih proizvoda porasli su 20 EUR ili 3,36 odsto u odnosu na prethodni kvartal, kada su iznosili 595 EUR.

“Ova kategorija bilježi stalne promjene usljed varijacija cijena osnovnih životnih namirnica u prethodnom periodu, kao i pokušaja nadležnih da privremenim mjerama ograniče ili ublaže te fluktuacije”, objasnili su iz USSCG.

Troškovi stanovanja i komunalija povećani su deset EUR ili 4,17 odsto u poređenju sa četvrtim kvartalom, kada su iznosili 240 EUR mjesečno.

“Navedena promjena rezultat je povećane potrošnje električne energije tokom sezone grijanja, kao i porasta cijena usluga vodosnabdijevanja”, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli, ukoliko se SPK za prvi kvartal ove godine uporedi sa istim prošlogodišnjim periodom, može se konstatovati da je u periodu od godinu došlo do rasta SPK za 100 EUR, ili 5,26 odsto.

