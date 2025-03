Signal OPEC+ podigao cijene nafte na 71 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima na 71 USD nakon nagovještaja ruskog zvaničnika da bi vodeći proizvođači mogli preispitati planirano povećanje snabdijevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 1,59 USD i iznosila je 71,05 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,48 USD višoj cijeni, od 67,84 USD, prenosi Hrportfolio.

Podsticaj cijenama na kraju sedmice bila je izjava potpredsjednika ruske Vlade Aleksandra Novaka da bi Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i saveznika nakon najavljenog povećanja snabdijevanja od aprila mogla i promijeniti smjer proizvodne politike.

“Ako tržište bude u neravnoteži, možemo uvijek promijeniti smjer”, rekao je Novak, naznačivši da bi mogli dodatno smanjiti snabdijevanje.

Od 2022. godine grupa je smanjila snabdijevanje nekih 5,87 miliona barela dnevno, što odgovara otprilike 5,7 odsto globalne potražnje. U decembru je osam članica OPEC+ odlučilo da vrati na tržište 2,2 miliona barela, od aprila ove godine do oktobra naredne.

Početkom sedmice potvrdili su tu odluku, koja bi od aprila trebalo da poveća snabdijevanje 138 hiljada barela dnevno.

Čini se da je OPEC+ pogriješio u ocjeni da tržište nafte može apsorbovati više barela i da cijene neće zato pasti, smatra Harry Tchilinguirian iz Onyx Capital Groupa.

Novak je upozorio na oprez, a njegova poruka je tek podsjetnik grupe da će njihovi budući potezi zavisiti od stanja na tržištu.

“Postoje i druge mogućnosti za slanje takvih signala”, naveo je Tchilinguirian.

Tržište je možda pretjerano reagovalo na najavljeno povećanje proizvodnje i Novak je objasnio da će poslati još barela na tržište samo ih ono bude moglo apsorbovati, naveo je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Pažnju trgovaca privukla je i izjava američkog ministra finansija Scotta Bessenta koja signalizira da Vašington želi znatno da ograniči izvoz iranske nafte.

Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost inspekcije iranskih tankera na moru.

Potporu cijenama pružila je i suspenzija novih američkih carina na većinu robnog uvoza iz Kanade i Meksika. Izuzetak su carine na čelik i aluminijum koje bi trebalo da stupe na snagu u srijedu.

Odlaganje je donijelo olakšanje, ali tržište i dalje balansira između političke neizvjesnosti i strahovanja od prekomjerne ponude, rekao je analitičar Rystad Energyja Mukesh Sahdev.

OPEC je odvojeno objavio da se barelom korpe nafte njegovih članica u četvrtak trgovalo po 75 centi nižoj cijeni, od 71,75 USD.

