Sezona može biti uspješna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona, prema trenutnim najavama i rezervacijama, ide u dobrom smjeru i mogla bi biti uspješnija od prošlogodišnje ukoliko se postojeći trend nastavi, saopštio je predsjednik Udruženja hotelijera, Nikola Pejović.

“Prema trenutnim najavama i rezervacijama, dosta dobro prolazi sezona i nadam se da će to rezultirati zadovoljavajućim špicom. Ima hotela koji su komplet bukirani sve do oktobra, novembra što je zaista dobra vijest i ako sve bude kako treba to će dati rezultate”, rekao je Pejović za Portal RTCG.

Zakupac plaže Drobni pijesak, Lazar Mijač, kazao je da nema primjedbi na cijene kada se ponudi kvalitet.

On je dodao da je prema njihovim procjenama sezona na prošlogodišnjem nivou, a u narednom periodu očekuju i više turista iz Skandinavije i Evrope.

“Svakako smatram da ključ uspjeha u turizmu stoji upravo u infrastrukturi i dostupnosti. Treba što prije dati aerodrome na kocesiju, a primjer toga su Beograd, Tirana. Takođe i povezanost s Italijom koja nam je preko puta, jer je osjetno manji broj turista iz Italije za vrijeme feragosta”, naveo je Mijač.

Pejović smatra da bi bilo važno da se stabilizuje vazdušni saobraćaj u Izraelu koji je narušen sukobom sa Iranom.

“Pošto su nam izraelski gosti veoma bitni, jer Crna Gora bilježi njihov rast od 140 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ako se ovakav trend nastavi, vrlo je moguće da će sezona biti i uspješnija od prošlogodišnje. Bilježi se rast broja rezervacija i sa veoma važnih emitivnih tržišta i iz regiona, a sve su više zastupljena i vanevropska tržišta što ranije nije bio slučaj u tom obimu”, rekao je Pejović.

On je naveo da očekuje stabilan nastavak sezone i nada se da će vremenske prilike i ukupna situacija biti povoljni, kako bi se ostvario maksimalan potencijal ove turističke godine.

“Ovo je prilika da svi zajedno, svako u svom domenu, damo doprinos i promovišemo Crnu Goru u pravom svjetlu. Kvalitetna usluga i gostoprimstvo ključni su za zadovoljne goste koji će nam se vraćati. Vjerujte da je pravi patriotizam kada imate zadovoljnog gosta i kada učinite sve da turizam bude uspješan u vašoj zemlji”, saopštio je Pejović.

Kada je riječ o cijenama, on je naveo da se turisti najviše žale na cijene ležaljki. Sa druge strane, Mijač tvrdi da nema primjedbi turista na cijene.

“Mislim da smo dosta povoljniji u odnosu na konkurenciju, i mislim da kada se pruži kvalitet da nijedan turista neće gledati cijene. Problem je naplaćivati nešto previše a ne pružiti uslugu i kvalitet”, zaključio je Mijač.

