SEPA, TIPS i regulatorne reforme ubrzavaju EU integraciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Implementacija SEPA i TIPS sistema i regulatorne reforme ubrzavaju integraciju Crne Gore u Evropsku uniju (EU) i jačaju konkurentnost, kazala je guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG), Irena Radović.

Kako je saopšteno iz CBCG, Radović je učestvovala na Ekonomskom i finansijskom dijalogu (EFD) sa EU, u Briselu.

Navodi se da je ovogodišnji dijalog okupio visoke zvaničnike i predstavnike država partnera EU, Evropske komisije (EK) i Evropske centralne banke (ECB), u cilju razmjene mišljenja o ključnim reformskim agendama i ekonomskom usklađivanju sa EU.

„Učešće CBCG na današnjem EFD, na visokom nivou u Briselu, predstavlja potvrdu naše snažne posvećenosti evropskoj integraciji i ekonomskoj konvergenciji sa EU“, rekla je Radović.

Ona je istakla posebno cijene konstruktivan dijalog sa EK, ECB i ostalim partnerima, kao i podršku koju dobijaju kroz zajedničke preporuke i tehničku saradnju.

„Ovakva platforma omogućava usaglašavanje politika i ubrzava reformske procese u oblastima od ključnog značaja za monetarnu i finansijsku stabilnost“, istakla je Radović.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku su razmatrani Zajednički zaključci sa preporukama EK, koji identifikuju reformske prioritete usmjerene na jačanje makroekonomske stabilnosti, unapređenje konkurentnosti i ubrzanje procesa ekonomske konvergencije sa EU.

Radović je, u svojstvu guvernerke zemlje kandidatkinje koja koristi euro bez formalnog članstva u Eurozoni, istakla aktivne napore crnogorskih vlasti da Crna Gora istovremeno odgovori na eksterne šokove i ubrza konvergenciju sa EU.

„U trenutnom geopolitičkom kontekstu eurizacija donosi stabilnost i predvidivost što su ključne prednosti za ulaganja u vremenu globalne fragmentacije“, navela je Radović.

Ona je predstavila konkretne korake koje CBCG sprovodi u cilju modernizacije finansijskog sektora i intergacije Crne Gore u evropski finansijski ekosistem značajno prije formalnog članstva u EU.

“Ostvarili smo jedan od najvažnijih ciljeva – pristupanje Crne Gore SEPA zoni u novembru prošle godine. U punom zamahu su pripreme za potpunu integraciju našeg bankarskog sektora kako bi u najkraćem roku, do oktobra ove godine, otpočele prve SEPA transakcije“, rekla je Radović.

Prema njenim riječima, 19. maja započinju online kliring u skladu sa ISO 20022 standardom, dok se lansiranje nacionalnog sistema instant plaćanja kroz evropski TIPS Clone, očekuje u julu naredne godine.

Reforme usmjerene na razvoj bezgotovinskog plaćanja i digitalne infrastrukture, kako je istakla Radović, značajno doprinose većoj konkurentnosti, bržem protoku kapitala i boljoj uključenosti crnogorskih građana i privrede u savremene finansijske tokove.

Radović je rekla da bi, prema internoj procjeni CBCG, SEPA i instant plaćanja, mogli donijeti godišnju korist od oko 160 miliona EUR, što predstavlja 2,3% BDP-a, uz vidljiv doprinos poboljšanju životnog standarda i jačanju konkurentnosti crnogorske privrede.

„Očekuje se da će ovi efekti pomoći i u smanjenju dohodovnog jaza sa EU za 11 procentnih poena, odnosno povećati dohodak po glavi stanovnika za dodatnih 2.538 eur u narednih deset godina, samo zahvaljujući implementaciji SEPA i TIPS sistema“, kazala je Radović.

Kako je dodala, CBCG ostaje posvećena daljem jačanju regulatornog i nadzornog okvira, modernizaciji platnog sistema i potpunoj usklađenosti sa pravnom tekovinom EU u domenu finansijskih usluga.

Kako se navodi u saopštenju, Radović je, u okviru boravka u Briselu, razgovarala sa specijalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Marjanom Šarecom.

„Tokom sastanka je naglašena odlučnost CBCG da, u okviru svojih nadležnosti, intenzivno doprinosi adresiranju ključnih ekonomskih izazova i ubrzanju reformskog procesa, s ciljem dodatnog osnaživanja evropske perspektive Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se delegacija CBCG sastala i sa Valentinom Superti, direktoricom za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje i istočno susjedstvo (DG ENEST) i Adelom Marsulo, predstavnicom Kabineta evropske komesarke za proširenje Marte Kos.

„Na sastanku su razmatrani glavni prioriteti CBCG u domenu evropskih integracija, uključujući regulatornu harmonizaciju, institucionalnu transformaciju i učinke u modernizaciji crnogorskog finansijskog sistema iz ugla doprinosa ekonomskoj konvergenciji“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, posebna pažnja bila je posvećena pripremi CBCG za buduće članstvo u Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB).

Iz CBCG su istakli da su predstavnici EP i EK izrazili snažnu podršku aktivnostima CBCG i potvrdili važnost kontinuiranog dijaloga i tehničke saradnje.

Radović je kazala da je ohrabruje to što je u svim susretima u EK i EP prepoznat kvalitet rada CBCG i važnost doprinosa te institucije u procesu pristupanja.

„Nastavljamo da gradimo stabilan, transparentan i evropski kompatibilan finansijski sistem – u interesu građana i održivog razvoja Crne Gore“, poručila je Radović.

Kako je dodala, CBCG ostaje čvrsto posvećena sprovođenju preporuka EK, ECB i Eurostata, u cilju ubrzanja evropskih integracija i daljeg usklađivanja institucionalnog i operativnog okvira sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka.

