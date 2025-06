SEP: Inflacija nezaustavljivo raste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi podaci Monstata pokazuju da inflacija u Crnoj Gori nezaustavljivo raste, dok realne plate neumitno tonu, saopštili su iz Stranke evropskog progresa (SEP) i dodali da nepostojanje ekonomske politike i izostanak državne kontrole nagovještavaju siromaštvo.

„Dok zvaničnici i dalje pričaju o mjerama koje će tek stupiti na snagu, građani svakim odlaskom u prodavnicu dobijaju hladno otrežnjenje – osnovne životne namirnice iz dana u dan poskupljuju, a pad životnog standarda je postao surova svakodnevica većine porodica“, navodi se u saopštenju.

Iz SEP-a su dodali da namirnice poput mlijeka, deterdženta za suđe, toalet papira, banana, jogurta i paradajza, koje su do juče bile donekle dostupne, danas postaju luksuz.

„Svaki euro više na kasi je drama u kućnom budžetu i gorak podsjetnik da su prazna obećanja zamijenila sistemsku zaštitu životnog standarda. Nepostojanje ekonomske politike i izostanak državne kontrole – nagovještava siromaštvo, jer inflacija melje i ono malo dostojanstva što je ostalo prosječnom građaninu“, rekli su iz SEP-a.

Oni su kazali da je godišnja stopa inflacije u maju iznosila 4,5 odsto, što je najviše u posljednjih godinu.

„To nije statistička apstrakcija, već svakodnevni udar na džepove građana“, poručili su iz SEP-a.

Oni su saopštili da je meso skuplje 4,6 odsto, voće 19,1 odsto, ulje i masti 14,9 odsto, voda 24,1 odsto, lijekovi 15 odsto, kirije 20 odsto, a usluge u restoranima i kafićima za 11,9 odsto.

„Sve to, dok su prosječne zarade, prema Monstatu, nominalno ostale iste ili neznatno rasle – ali su u realnosti zbog inflacije već četvrti mjesec zaredom manje vrijedne. Od januara do aprila, svaki mjesec bilježi se realni pad vrijednosti prosječne zarade. Svaka nova plata vrijedi manje nego prethodna, dok cijene rastu, a potrošačka korpa se smanjuje“, upozorili su iz SEP-a.

Oni smatraju da je stvarnost okrutna, kao i da povećanje cijena nije uvezeno, već je domaće, i pogađa sve – od hrane, stanovanja, ljekova do osnovnih usluga.

„Zašto bi građanin vjerovao u opravdanja o globalnim trendovima kad ga surova realnost demantuje na svakoj kasi i u svakom apoteci? Povećanje cijena postaje simbol nemoći pred divljanjem tržišta i nedostatkom političke volje da se zaštite najugroženiji“, naveli su iz SEP-a.

Oni su dodali da poređenje sa prošlom godinom služi samo kao izgovor i maska za poraz vlasti.

„Kako je moguće da u zemlji sa tolikim potencijalom i resursima, osnovna potrošačka korpa postaje nedostižan cilj? Obavezu ne osjećaju – ona se izgubila onog trena kad su prebrojani glasovi i kad su birači, kao što vidimo, politički obmanuti“, kazali su iz SEP-a.

Oni, s obzirom na trendove, očekuju da će inflacija nastaviti da raste.

„Cijene osnovnog hljeba i peciva već su porasle sedam do deset odsto, a rast cijena goriva i ugostiteljskih usluga dodatno će pogurati inflaciju u junu i ljetnim mjesecima. Dakle, situacija ne samo što je loša, nego je i sve gora“, upozorili su iz SEP-a.

Građani, prema njihovim riječima, očekuju odgovorne institucije, a ne prazne fraze, žele rješenja, a ne odlaganja.

„Traže konkretne mjere koje će odmah zaustaviti rast cijena osnovnih namirnica i vratiti bar minimum dostojanstva i sigurnosti u svakodnevni život. Ako vlast nema snage, znanja i volje da zaštiti građane od siromaštva – neka to javno prizna i povuče se. Ovakvo stanje je svakodnevna drama za hiljade porodica, studenata, penzionera i radnika“, rekli su iz SEP-a.

Oni su poručili i da za Crnu Goru u kojoj je paradajz luksuz, a mlijeko skupa namirnica – nema izgovora.

„Ovo nije tranzicija, već sunovrat. Ova politika vodi Crnu Goru u ekonomsko i socijalno provaliju, dok institucije nijemo posmatraju, a građani svakodnevno tonu u siromaštvo. Vrijeme je za odgovornost“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS