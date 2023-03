Šehović: Zaduženje po najvećoj kamatnoj stopi u novijoj istoriji Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se zadužila po najvećoj kamatnoj stopi u novijoj istoriji države, saopštio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Ministarstvo finansija je danas je saopštilo da je, u ime crnogorske Vlade, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini.

Šehović je na Tviteru /Twitter/ kazao da je to alarmantan signal za ekonomiju, koja već pati od dugoročnih finansijskih problema.

“Ali i dokaz da je na staklenim nogama. I da ubrzo možda neće biti u prilici da uredno servisira svoje obaveze”, istakao je Šehović.

On je ocijenio da je zaduženje po gotovo dvocifrenoj kamatnoj stopi, znatno nepovoljnijoj od onih koje plaćaju zemlje regiona, apsolutno neodrživo.

“Mora se napraviti radikalan zaokret, politički, ekonomski i svaki drugi, dok za tako nešto ne bude kasno”, poručio je Šehović.

