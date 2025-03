Sedmica puna nesigurnosti na Wall Streetu ipak završila rastom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice na Wall Streetu završile su sedmicu obilježenu neizvjesnošću oko trgovinskih odnosa i geopolitičkih napetosti s dobicima u petak, prekinuvši četvorosedmični gubitnički niz.

Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nije mijenjala kamatne stope, ali je naznačila da bi ih ove godine mogla još dva puta sniziti.

Dow Jones indeks je na sedmičnom nivou dobio 497,16 bodova, a u petak je zaključen na 41.488,19 bodova, prenosi SEEbiz.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 zaključio je trgovačku sedmicu na vrijednosti od 5638,94 boda, što je 27,62 boda odnosno 0,49 odsto više nego u petak sedmicu ranije.

Tehnološki indeks Nasdaq porastao je tokom sedmice 29,96 bodova odnosno 0,17 odsto na 17.754,09 bodova.

Cijene dionica otvorile su sedmicu rastom. Ulagači su bili oprezni nakon objave podataka o maloprodaji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koja je u februaru porasla i na mjesečnom i na godišnjem nivou, međutim rast je bio skromniji od očekivanog. Dow Jones ojačao je 0,85 odsto, S&P 500 0,64 odsto, a tehnološki indeks Nasdaq 0,31 odsto.

Utorak je donio pad kursa. Ulagači su bili zabrinuti zbog geopolitičkih napetosti nakon što je Izrael pokrenuo svoj najveći napad na Gazu od početka prekida vatre 19. januara. Tržište je čekalo i rezultat razgovora američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina o Ukrajini. Dow Jones pao je 0,62 odsto, S&P 500 izgubio je 1,07 odsto, a Nasdaq 1,71 odsto.

U srijedu se trend preokrenuo. Ulagači su razmišljali o odluci Fed-a koja, očekivano, drugi put zaredom nije promijenila kamatne stope, ali je nagovijestila da će ove godine uslijediti još dva smanjenja. Zbog neizvjesnih ekonomskih izgleda Fed je snizio prognozu ovogodišnjeg rasta američke privrede s 2,1 na 1,7 odsto. Blago je povećao očekivanu stopu inflacije u ovoj godini, 0,2 postotna boda na 2,7 odsto.

Razgovor Trumpa i Putina rezultirao je dogovorom o 30-dnevnoj obustavi napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Sukobi između Rusije i Ukrajine su nastavljeni, a obje strane se međusobno optužuju da se ne pridržavaju sporazuma. Predstavnici Sjedinjenih Država i Rusije nastavili su razgovore u Saudijskoj Arabiji o mogućem prekidu rata.

Dow Jones je u srijedu završio 0,92 odsto u zelenom, S&P 500 je ojačao 1,08 odsto, a Nasdaq je zatvorio 1,41 odsto iznad nivoa.

U četvrtak je opet krenulo nizbrdo. Tržištem je dominirala zabrinutost zbog najave uvođenja carina u aprilu. Mnogi analitičari strahuju da bi Trumpova carinska politika mogla povećati inflaciju i usporiti ekonomski rast. Dow Jones izgubio je 0,03 odsto, S&P 500 0,22 odsto, a Nasdaq 0,33 odsto.

U petak su kursevi nakon fluktuacije zaključili u plusu. Trumpova najava da bi carinske mjere mogle sadržavati određenu fleksibilnost ublažila je neke strahove. Dow Jones i S&P 500 ojačali su svaki po 0,08 odsto, Nasdaq je porastao 0,52 odsto.

