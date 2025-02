Šćekić: Bojkot trgovinskih lanaca pokazao snagu kolektivnog glasa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, podržao je bojkot trgovinskih lanaca, navodeći da je to pokazalo snagu kolektivnog glasa i potrebu da svi akteri u društvu djeluju u interesu građana.

Šćekić je, u izjavi povodom Dana socijalne pravde, naveo da pravedno društvo nije samo ideal, već i obaveza svih koji su preuzeli odgovornost da budu u službi građana.

Socijalna pravda, kako je istakao, podrazumijeva ravnopravnost, dostojanstvene uslove rada, zaštitu potrošača i jednak pristup osnovnim dobrima za sve građane.

Kako je saopšteno iz SNP-a, Šćekić je rekao da, u tom kontekstu, razumije opravdanu zabrinutost građana u vezi sa cijenama i uslovima na tržištu.

“Bojkot trgovinskih lanaca pokazao je snagu kolektivnog glasa i potrebu da svi akteri u društvu, od institucija do privrednih subjekata, djeluju u interesu građana”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je naveo da se SNP, kao stranka socijalne pravde, već tri decenije predano bori za prava radnika, penzionera i socijalno ugroženih, kao i da danas ostaje posvećena zaštiti ekonomske sigurnosti stanovništva, posebno najugroženijih slojeva.

On je kazao da je, nažalost, rast cijena osnovnih proizvoda značajno umanjio vrijednost socijalnih davanja, što dodatno otežava život najranjivijih kategorija društva.

“Svjestan te realnosti, nastaviću da se, kao ministar sporta i mladih, predsjednik Savjeta za prava djeteta i potpredsjednik SNP-a zalažem za povećanje dječjih dodataka, jer ulaganje u djecu i mlade nije samo ekonomsko pitanje, već temeljna obaveza svakog odgovornog društva”, naveo je Šćekić.

Socijalna pravda, kako je rekao, nije samo parola.

“To je princip po kojem ćemo nastaviti da gradimo pravedniju Crnu Goru”, istakao je Šćekić.

