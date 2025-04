SB nastavlja da podržava CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka pruža punu podršku inicijativama Centralne banke (CBCG) i ostaje snažan partner na putu daljih reformi, saopštio je šef kancelarije te međunarodne institucije za Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Crnu Goru, Kristofer Šeldon.

„Prepoznajući i cijeneći proaktivnost CBCG i njen snažan doprinos pozicioniranju Crne Gore kao lidera u regionu na brojnim poljima, Svjetska banka pruža punu podršku njenim inicijativama i ostaje snažan partner na putu daljih reformi“, naveo je Šeldon na sastanku sa guvernerkom CBCG, Irenom Radović.

Sastanak je, kako je saopšteno iz CBCG, održan u susret predstojećim Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Vašingtonu.

Tokom sastanka razmatrane su ključne teme od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na nastavak priprema za implementaciju projekta TIPS Clone, kao i na jačanje kapaciteta CBCG u oblasti sajber bezbjednosti i supervizije.

“Razgovarano je i o daljoj saradnji u oblasti modernizacije platnog sistema, uključujući tehničku podršku i ocjenu usklađenosti sa relevantnim međunarodnim standardima”, navodi se u saopštenju.

Radović je zahvalila predstavnicima Svjetske banke na kontinuiranoj podršci i konstruktivnom partnerstvu koje značajno doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta i razvoju finansijske infrastrukture u Crnoj Gori.

Sastanak je potvrdio zajedničku posvećenost nastavku uspješne saradnje u pravcu stvaranja modernog, otpornog i inkluzivnog finansijskog sistema u Crnoj Gori.

