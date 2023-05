Saudijski signal i pregovori u SAD-u podigli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na 77 USD, podstaknute optimističnim procjenama da će Kongres i Bijela kuća postići dogovor o podizanju limita duga i saudijskim signalom o mogućem dodatnom smanjenju snabdijevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša jedan USD nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 76,99 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 63 centa višoj cijeni, od 72,68 USD.

Na tržištima se napeto prate pregovore Bijele kuće i predstavnika republikanaca iz Predstavničkog doma Kongresa o podizanju limita državnog zaduživanja, koji trenutno iznosi 31,4 biliona USD, prenosi Hina.

Pregovarači imaju samo devet dana da otklone probleme sa servisiranjem finansijskih obaveza.

Pažnja tržišta privukla je i izjava saudijskog ministra za energetiku, princ Abdulaziz bin Salman Al-Saud, da bi se trgovci koji špekulišu s padom cijena, mogli ponovo naći u problemima.

Ako cijene naglo porastu zbog neočekivanog smanjenja snabdijevanja, trgovci koji špekulišu s njihovim padom zaključuju pozicije s gubitkom, javlja Reuters.

“Rast cijena rezultat je kombinacije oprezne nade da bi zbrka s limitom zaduživanja mogla biti raščišćena i izjave saudijskog ministra energetike”, rekao je Tamas Varga iz brokerske tvrtke PVM.

Tržište će, kako je dodao, sada zaključiti da su veće šanse za dodatno smanjenje proizvodnje na idućem sastanku Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+), bilo ono opravdano ili ne.

Nekoliko članica tog kartela odlučilo je da od maja do kraja godine dobrovoljno smanji proizvodnju za 1,16 miliona barela dnevno, kako bi uravnotežili cijene.

OPEC+ ponovo će razgovarati o proizvodnoj politici 4. juna.

U odvojenom izvještaju, OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 47 centi na 75,24 USD.

