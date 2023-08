Saudijska objava podigla cijene nafte nadomak 84 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima nadomak 84 USD nakon što je Saudijska Arabija produžila smanjeno snabdjevanje i na septembar, potisnuvši u drugi plan sniženi američki kreditni rejting.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 76 centi nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 83,96 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u minusu 1,71 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 83 centa višoj cijeni, od 80,32 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 1,88 USD.

Tržišta je poljuljala agencija Fitch koja je snizila rejting Sjedinjenih Američkih Država (SAD) jedan nivo, s AAA na AA+, upozorivši na kontinuirano “pogoršanje standarda upravljanja” i na visoki javni dug.

Snižena ocjena američkog duga zasjenila je rekordan pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, čak 17 miliona barela, prema podacima vlade u Vašingtonu, zbog pojačanog izvoza i aktivnosti prerade.

U četvrtak pažnja se preusmjerila na objavu Saudijske Arabije da će smanjivati snabdjevanje i u septembru, milion barela dnevno. Rijad je prema izvornom planu trebalo da smanjuje snabdjevanje u julu, a naknadno je produžio odluku na avgust i sada na septembar.

U kratkom razmaku uslijedila je objava iz Moskve da će Rusija u septembru smanjiti izvoz 300 hiljada barela dnevno, prema riječima potpredsjednika ruske vlade Alexandera Novaka.

Predstavnici članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika na čelu s Rusijom sastaće se danas kako bi ponovo razmotrili proizvodnu politiku.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu cijena barela korpe nafte njegovih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 86,66 USD.

