Satler pozdravio ratifikaciju Sporazuma o sprovođenju Plana rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler pozdravio je ratifikaciju Sporazuma o sprovođenju Plana rasta EU u Skupštini Crne Gore.

Satler je dodao da očekuje brzo potpisivanje Ugovora o zajmu, kako bi Crna Gora što prije dobila početnu isplatu novca iz Plana rasta.

“I snažnije nastavila reforme i usklađivanje sa standardima EU”, dodaje se u objavi Satler ana platformi X.

