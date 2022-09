Sastanak bivših radnika Željezare sa Ibrahimovićem bez konkretnih rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak predstavnika bivših radnika Željezare sa ministrom kapitalnih investicija u tehničkom mandatu Ervinom Ibrahimovićem, koji je održan u zgradi Vlade, završen je bez konkretnih rješenja, ali sa obećanjem da bi to trebalo da bude riješeno kako im je obećano.

Radnici su već poslije 100 dana čekanja nestrpljivi i najavljuju da će se sjutra u devet sati okupiti ispred zgrade Vlade čekajući kraj sjednice, ne bi li se ponovo susreli s premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem, prenosi portal Pobjede.

Oni su se do sada Ibrahimoviću u više navrata obraćali tražeći da dozvoli Elektroprivredi (EPCG) da na berzi proda deset odsto sopstvenih akcija, nakon što su propala dva javna poziva za prodaju.

Taj novac bi, kako je ranije rečeno, bio upotrebljen za kupovinu Željezare.

