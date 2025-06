Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje predstavnika Vlade povodom usporavanja ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori.

“Na moju inicijativu održaćemo skupštinsko saslušanje predstavnika Vlade povodom evidentnog usporavanja ekonomske aktivnosti”, saopštio je Mugoša.

On je ukazao na podatke MONSTAT-a, prema kojima je, kako je naveo, u prvom kvartalu ostvaren najmanji kvartalni rast BPD-a od 2,5 odsto.

Prema njegovim riječima, to je najmanji kvartalni rast u poslednjih osam godina, osim korona godine.

“Prema podacima MONSTAT-a i Centralne banke, industrijska proizvodnja bilježi pad, prihodi od turizma su manji, sektor poljoprivrede stagnira, sektor IT-a i komunikacija bilježi pad”, naveo je Mugoša.

Kako je dodao, u prošloj godini zabilježena je i najmanja pokrivenost uvoza izvozom u poslednjih 15 godina, od samo 15,1 odsto.

On je rekao da je ostvaren i najveći spoljnotrgovinski deficit u poslednjih 15 godina, oko 3,5 milijarde EUR.

“A podaci sa početka ove godine pokazuju još gore trendove”, kazao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, investiciona aktivnost ostvaruje negativni trend, odnosno smanjuje se udio bruto investicija u osnovna sredstva u BDP-u.

“Pada kvalitet stranih direktnih investicija u kojima sada dominiraju investicije u nekretnine a smanjuju se produktivne investicije”, kazao je Mugoša.

On je istakao da sve to potencira neophodnost diverzifikacije ekonomije i poboljšanja njene konkurentnosti, odnosno preduzimanja sistemskih strukturnih reformi kada je crnogorska privreda u pitanju.

“Osim toga, ekonomska logika utemeljena na administrativnom rastu potrošnje, bez suštinske racionalizacije neproduktivnih rashoda, i ogromnom zaduživanju ne vodi ka stabilnosti i održivosti finansijskog sistema”, zaključio je Mugoša.

