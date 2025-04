Šarec: Pojedine tačke sporazuma sa UAE potencijalno u suprotnosti sa pravnim poretkom EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojedine tačke sporazuma koje je Crna Gora potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) ne ukazuju na usaglašenost sa pravnim poretkom Evropske unije (EU), upozorio je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Marjan Šarec.

On je u intervjuu agenciji Mina-business naglasio značaj poštovanja principa transparentnosti, odgovornosti, inkluzivnog odlučivanja i vladavine prava u svim javnim infrastrukturnim i razvojnim inicijativama, naglašavajući da bi one trebalo da budu usklađene sa nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU.

Na pitanje da li bi sporazumi mogli naškoditi Crnoj Gori na putu ka EU, kao što upozoravaju iz crnogorske opozicije i civilnog sektora, Šarec je odgovorio da su sporazumi privukli pažnju ne samo u Crnoj Gori, nego i u EU.

„Nije moje da sudim o razlozima i svrsi samih sporazuma, ali svakako ne bi bilo dobro da projekte koji će proisteći iz tih sporazuma prati sjenka sumnje“, kazao je Šarec.

Prema njegovim riječima, uprkos odluci Skupštine koja je u utorak ratifikovala sporazume, bilo bi dobro da se sve raščisti.

Na pitanje da li su stavke kojima se odstupa od primjene važećeg zakonodavstva u oblasti javnih nabavki, tendera i procedura nadmetanja, u suprotnosti sa direktivama EU i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, Šarec je rekao da te tačke ne ukazuju na usaglašenost sa pravnim poretkom EU.

„Tačke koje ste pomjenuli svakako ne ukazuju na usaglašenost sa pravnim poretkom EU“, kazao je Šarec.

Kako je naglasio, potrebno je sve razjasniti kako ne bi bilo „glavobolja kao kod kineskih kredita“.

Govoreći o napretku Crne Gore u pregovorima, Šarec je rekao da je cilj da država do 2028. godine postane članica Unije ambiciozan, ali i da je još uvijek i ostvariv.

„Cilj je u svakom pogledu ambiciozan, ali smatram, da je još uvijek ostvariv ako se uloži sva snaga“, naveo je Šarec.

On je ukazao i na to da na kraju procesa pregovora, svoj dio posla treba da odrade i institucije EU, kao i sve države članice.

„Treba napomenuti da će na kraju procesa svoje morati da odrade i institucije EU, a na kraju krajeva zemlje članice. Ne smanjujem važnost crnogorskih aktivnosti, samo iznosim činjenice“, kazao je Šarec.

Upitan šta su ključni izazovi Crne Gore u pregovorima u ovom trenutku, Šarec je rekao da je jedan od njih vrijeme.

„Napredak se ne može poricati, bio je značajan, ali sada je novi period i novi izazovi, a neki su još ostali. Glavni izazov je vrijeme koje ističe, a poglavlja još ima dosta“, kazao je Šarec.

Kako je istakao, tu su i dnevno politička zbivanja koja mogu do neke mjere poremetiti proces, a ne pomažu ni lokalni izbori.

Upitan da li fokus političkih aktera na reforme i pregovore postoji, Šarec je rekao da smatra da postoji, bar kod onih koji su direktno angažovani u procesu pregovora.

„Kada su u pitanju pohvale, treba biti pažljiv, ali ipak ću rizikovati i pohvaliti ministarku evropskih poslova, Maidu Gorčević, za njen rad u resoru koji je direktno uključen u proces“, kazao je Šarec.

Prema njegovim riječima, treba znati i da vladajuća većina nije monolitna tvorevina, nego je sastavljena iz vrlo različitih političara i partija.

„Do sada, njihova djela u vezi približavanja ka EU nijesu dala do znanja da ne misle ozbiljno. Nije sve za peticu, ali rezultata ima“, ocijenio je Šarec.

On je kazao da neće biti miran sve dok Crna Gora ne zatvori sva poglavlja.

„Vro mi je stalo do toga i nadam se da moje nade nijesu uzaludne“, rekao je Šarec.

Komentarišući potrebu izborne reforme, Šarec je rekao da uvijek naglašava značaj izbornog zakonodavstva i snagu opština.

„Bez toga nećemo moći osigurati politički mir i stabilnost, koji su potrebni za ostvarivanje rezultata u procesu integracija“, rekao je Šarec.

Prema njegovim riječima, svaki izbori znače poremećaj, jer se u kampanji puno toga govori, prisutna su vrijeđanja, a emocije su na visokom nivou.

„Ako bi izbori bili u jednom danu to se sve završi tada, a poslije imamo četiri godine mira, da se može raditi, a što je najbitnije – sarađivati“, rekao je Šarec.

Na pitanje da li su i posljednji lokalni izbori u Nikšiću i Herceg Novom značajno opet odvukli fokus države i društva sa ključnog priortiteta – članstva u EU, Šarec je rekao da tog uticaja ima.

„Crna Gora je mala zemlja, ima i malo opština, tako da dešavanja u jednoj opštini brzo su tema cijele zemlje. To je sasvim logično, tako da uticaja sigurno ima. Nije tragično, ali bolje bi bilo bez toga“, smatra Šarec.

Na pitanje da li postoji realna opasnost da EU izgubi interesovanje za članstvo Crne Gore usljed nedovoljno efikasnih reformi i drugih problema koji državu skreću sa EU puta, Šarec je rekao da ima i takvih aktivnosti, ali da u ovom trenutku stvari idu u pravom pravcu.

„Ali, ništa nije zdravo za gotovo, svaki dan može donijeti nove prepreke. EU ima dosta poteškoća koje su se nagomilale uoči nove politike Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, preostalog svijeta, vlastitih poteškoća u vezi proizvodnje“, rekao je Šarec.

Za sada je, kako je naveo, proširenje visoko na agendi.

„Svi ćemo učiniti sve da tako ostane. Bio sam ministar odbrane pa ću koristiti riječi ‘nema predaje’“, kazao je Šarec.

Komentarišući zastoj koji je nastao u vezi sa Poglavljem 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, Šarec je naglasio da je tiha diplomatija po tom pitanju pravo riješenje, jer se radi o pitanjima koja su prilično zahtjevna.

„Što se tiče blokade, htio bih da naglasim da Slovenija nikada nije blokirala Hrvatsku ni kod ulaska u EU, ni kod pristupanja Šengenu. A pitanja ostaju još danas neriješena“, rekao je Šarec.

On, kako je naglasio, smatra da bilo kakva blokada po pitanju bilateralnih odnosa ne bi bila dobro rješenje.

Šarec je rekao da su u toku usaglašavanja oko amandmana na Izvještaj o Crnoj Gori koji je u martu predstavio Komitetu za spoljne poslove (AFET).

„Sada smo u fazi pripreme, odnosno usuglašavanja oko amandmana, koje predlažu izvestioci iz sjenke i drugi parlamentarci, koji predstavljaju svoje političke grupe“, rekao je Šarec, dodajući da će na plenarnoj sjednici biti usvojena konačna verzija izvještaja.

