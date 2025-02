Saradnja sa Masdarom prilika za bržu energetsku tranziciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje saradnje sa globalnim liderom u oblasti obnovljivih izvora energije, Masdarom, izuzetna je prilika da Crna Gora ubrza energetsku tranziciju i postane regionalni lider u oblasti održive energije, ocijenjeno je na sastanku predstavnika te kompanije i premijera Milojka Spajića.

Spajić je rekao da je Crna Gora, sa svojim bogatim obnovljivim izvorima energije i ambicioznim ciljevima dekarbonizacije, otvorena za investicije u sektoru OIE, dodajući da novi zakonski okvir stvara povoljno okruženje za ulaganja i omogućava bržu i efikasniju realizaciju projekata.

“Propisima je definisana obaveza Crne Gore da do 2030. godine dostigne 50 odsto udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji, u skladu sa ciljevima Energetske zajednice. Očekujemo nove investicije, a novi zakoni doprinijeće maksimalnom korišćenju raspoloživih resursa i snižavanju troškova proizvodnje električne energije”, kazao je Spajić.

To će, prema njegovim riječima, istovremeno doprinijeti diversifikaciji cjelokupnih resursa i podsticanju crnogorske ekonomije.

Izvršni direktor državne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Masdara, Mohamed Jameel al Ramahi, smatra značajnim podsticajni zakonodavni okvir Crne Gore, kao i potencijale za distribuciju putem podvodnog kabla i planove za dupliranje tog resursa.

Iz Vlade je saopšteno da su se na sastanku usaglasili da postoji potreba za intenziviranjem saradnje kroz razmjenu informacija o potencijalnim projektima u Crnoj Gori, za koje je Masdar zainteresovan.

Iz Masdara su podsjetili da je ta kompanija, kao pionir u unapređenju oblasti čiste energije i ključni pokretač vizije UAE kao globalnog lidera u obnovljivim izvorima, razvio projekte u više od 40 zemalja na šest kontinenata.

Poseban značaj u razvoju održivog razvoja, kako su istakli, predstavljaju inovacije u oblasti solarne energije, vjetra, skladištenja energije, pretvaranja otpada u energiju i geotermalne energije.

Iz Vlade su saopštili da je kompanija Masdar Energy B.V. iz Holandije, čiji je osnivač Masdar sa sjedištem u Abu Dabiju, jedan od vlasnika vjetroelektrane Krnovo. Ta vjetroelekrana snabdijeva električnom energijom oko 45 hiljada domaćinstava i raseljava oko 80 hiljada tona emisije ugljenika godišnje.

Procjenjuje se da proizvodi 200 gigavata električne energije godišnje.

