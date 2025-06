Saradnja sa EU od velikog značaja za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja između Ministarstva javnih radova i Delegacije Evropske unije biće, prema riječima njihovih predstavnika, od velikog značaja za uspješnu realizaciju infrastrukturnih projekata i za ostvarivanje sveukupnih reformskih ciljeva koje Crna Gora ima u procesu evropskih integracija.

Ministarka javnih radova, Majda Adžović, sastala se ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori, Johanom Satlerom, kojeg je upoznala sa ključnim ciljevima i nadležnostima Ministarstva javnih radova, ističući njegovu centralnu ulogu u realizaciji infrastrukturnih projekata od strateškog značaja.

Ona je naglasila posvećenost Ministarstva ubrzanju izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, unapređenju povezanosti kako unutar države, tako i sa susjedstvom i ostatkom kontinenta, što doprinosi i jačanju uslova za ekonomski rast i razvoj.

Tokom razgovora, Satler je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim napretkom Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali je istakao i važnost daljeg ubrzanja reformskih procesa.

On je posebno naglasio da sve aktivnosti koje se preduzimaju u implementaciji infrastrukturnih projekata, moraju biti u potpunosti usklađene sa evropskim standardima i normama, odnosno strateškim opredjeljenjem Crne Gore da bude prva naredna članica EU.

Satler je istakao da na tom putu, uključujući i diversifikaciju ekonomije, Crna Gora i samo Ministarstvo, mogu očekivati neophodnu ekspertsku podršku.

