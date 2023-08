Saobraćajnica MR2 danas zvanično puštena u rad

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Saobraćajnica MR2 u Radovićima, kojom se poluostrvo Luštica na efikasan način povezuje sa ostatkom teritorije tivatske opštine, puštena je danas u saobraćaj, u prisustvu predstavnika Opštine Tivat i kompanije Luštica Development i Bemax kao izvođača radova.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović, rukovodilac Luštice Development za odnose sa Vladom i lokalnom zajednicom, Marko Vukašević i u ime Bemaxa šef gradilišta Duško Vuković obišli su novoizgrađenu dionicu zajedno sa predstavnicima medija.

Komnenović je kazao da je to jedna od najvećih investicija koju je Opština Tivat realizovala u posljednje vrijeme i njenim okončanjem su najzad riješili važno saobraćajno pitanje povezivanja Luštice sa glavnim magistralnim putem.

“Uloženo je oko 1,8 miliona EUR po osnovu ugovora sa Bemaxom i oko pola miliona EUR po osnovu prvobitnog ugovora sa Civil engineer, koji je kasnije raskinut zbog nepoštovanja njegovih odredbi. Izražavam zadovoljstvo načinom na koji su radovi vođeni i konačnim rezultatom“, rekao je Komnenović.

Radovi na saobraćajnici MR2 ukupne dužine 800 metara, trajali su 80 dana. MR2 predstavlja nastavak već izgrađene saobraćajnice MR1 i njen produžetak ka kompleksu Luštica Bay u Radovićima.

Luštica Development je finansirala dio MR 2 u dužini od 200 metara, a vrijednost radova iznosila je 250 hiljada EUR.

Vukašević je kazao da je zadovoljan što ta saobraćajnica istovremeno značajno saobraćajno rasterećuje i obalu Đuraševića i centar Radovića.

On je podsjetio i da je Luštica Bay jedan od najvećih turističkih, ali i infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

“Planiramo izgradnju 30 kilometara saobraćajnica, 43 trafostanice, četiri rezervoara za vodu, te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će potom biti upotrijebljene za navodnjavanje. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 100 miliona EUR”, rekao je Vukašević.

Vuković je naveo da je najzahtjevniji dio projekta saobraćajnice MR2 izrada nasipa maksimalne visine 12 metara, sa obje strane ojačanog gabionima i mrežama.

“Gabioni su dimenzija 1x1m u poprečnom presjeku, i dužine dva metra, te kao takvi čine zid dužine 150 metara koji daje poseban vizuelni pečat saobraćajnici”, rekao je Vuković.

Komnenović je najavio obnovu saobraćajne signalizacije na putu MR1. Svečanom puštanju u rad saobraćajnice MR2 prisustvovali su predsjednik Skupštine Opštine Tivat Miljan Marković, potpredsjednici opštine Jovan Brinić i Andrija Petković, direktor Direkcije za investicije Vlado Brguljan i rukovodilac Službe za odnose sa investitorima Elvis Mustajbašić.

Planirano je da MR2 jednim dijelom prođe kroz kompleks Luštica Bay i poveže Tivat sa administrativnom granicom prema Opštini Herceg Novi.

Izgradnjom MR1 i MR2 rasterećuje se regionalni put Tivat – Radovići (obala Đuraševića i Bogišića) i omogućava brz i lak pristup Plavim horizontima, odnosno naselju Luštica Bay i luštičkom poluostrvu.

