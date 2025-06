Saobraćajna povezanost sa regionom suočena sa nizom izazova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povezanost željezničke i putne infrastrukture Crne Gore sa susjednim državama je još suočena s nizom izazova, ocijenio je sekretar Odbora udruženja za saobraćaj Privredne komore (PKCG), Aleksandar Mitrović na Forumu Jadransko-jonske inicijative (AIC Forum) u Portorožu.

On je na panelu Putna infrastruktura i uska grla na granicama jadransko-jonske regije: izazovi i rješenja kazao da su izazovi fizička infrastruktura graničnih prelaza, nedovoljna usklađenost i koordinacija rada različitih inspekcijskih službi koje često djeluju bez jedinstvenih procedura i elektroničke razmjene podataka.

Prema njegovim riječima, regionalni mehanizmi poput Transportne zajednice /Transport Community Treaty/ igraju ključnu ulogu u podsticanju infrastrukturnog razvoja, regulatornog usklađivanja i jačanja institucionalnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ovaj okvir, Crna Gora dobija podršku za usklađivanje s EU regulativom u području transporta, uključujući propise o sigurnosti, zaštiti okoline, interoperabilnosti i digitalizaciji.

“U tom cilju PKCG u partnerstvu sa nadležnim instutucijama razvija sistem elektronskog tovarnog lista, odnosno e-CMR. Na taj način će se digitalizacijom robnih dokumenata smanjiti troškovi privrede, smanjiti čekanja na graničnim prelazima, pojednostaviti procedure i otkloniti uska grla u prekograničnom prometu”, naveo je Mitrović.

Na Forumu, na temu unapređenja putne i željezničke povezanosti u jadransko-jonskoj regiji kroz adresiranje prekograničnih izazova kroz institucionalni dijalog i uvide privrednih komora regiona učestvovao je i potpredsjednik Pavle D. Radovanović.

Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, učestvovala je na istom događaju u diskusiji na ministarskom panelu Unapređenje drumskog i željezničkog povezivanja u Jadransko-jonskom regionu, sa posebnim fokusom na regionalnu saradnju i evropske integracije kroz infrastrukturni razvoj.

Vukićević je, kako je saopšteno iz PKCG, naglasila ključnu ulogu Evropske unije u podršci infrastrukturnim projektima na Zapadnom Balkanu, posebno u Crnoj Gori, kroz mehanizme kao što su IPA fondovi i Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

Ona je detaljno predstavila strateške projekte Crne Gore: završetak auto-puta Bar–Boljare kao ključnog teretnog koridora i izgradnju brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, koja će povezati Crnu Goru sa Hrvatskom i Albanijom.

Vukićević je posebnu pažnju posvetila reformi željezničkog sektora. Govoreći o regionalnoj saradnji, istakla je da Crna Gora intenzivno razvija infrastrukturne projekte sa Srbijom, Albanijom i Bosnom i Hercegovinom.

„Regionalna saradnja i infrastrukturna povezanost nijesu samo tehnička pitanja, to su strateški preduslovi za ekonomski rast, političku stabilnost i evropske integracije“, poručila je Vukićević.

