Sajmovi zapošljavanja u četiri crnogorska grada i Dubrovniku

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Jednodnevni Luštica Bay sajmovi zapošljavanja 2023, tokom kojih će biti predstavljene nove radne pozicije i mogućnosti zaposlenja u kompaniji Luštica Development, u martu će biti organizovani u četiri crnogorska grada i Dubrovniku.

Iz Luštica Bay-a je objašnjeno da su sajmovi namijenjeni kandidatima koji žele da se informišu o različitim mogućnostima poslovnog angažmana, razgovaraju sa poslodavcem i predaju radnu biografiju.

Susreti sa kandidatima biće organizovani 15. marta u Podgorici, u Univerzitetskom centru za sport i kulturu, 16. marta u Kotoru, na Fakultetu za ugostiteljstvo i turizam, 17. marta u Dubrovniku, na Ročester institutu za tehnologiju i 21. i 23 marta u Bijelom Polju i Nikšiću u hotelima Franca i Onogošt.

Tokom sajmova, zainteresovani kandidati imaće priliku da saznaju više o dugoročnim planovima razvoja Luštice Bay, te za predstojeću sezonu, kao i da apliciraju za više od 50 sezonskih i godišnjih poslova koje kompanija nudi. Radi se, kako su objasnili iz Luštica Bay-a, o poslovima u sektorima organizacije događaja, odnosa sa klijentima, kvaliteta i kontrole, te sporta i rekreacije, hrane i pića, domaćinstva i transporta.

„Poželjno je prethodno iskustvo u radu na sličnim pozicijama, a prednost u regrutaciji kandidata imaće dobre komunikacione i organizacione vještine. Svi kandidati bi trebalo da donesu svoju štampanu poslovnu biografiju, odnosno CV“, naveli su iz Luštica Bay-a.

Oni su dodali da broj zaposlenih, koji se znatno uvećava svake godine, ide u prilog činjenici da je kompanija Luštica Develompment visoko pozicionirana na listi, ne samo najvećih, već i najpoželjnijih poslodavaca u Crnoj Gori. Kompanija funkcioniše po svjetskim standardima poslovne prakse, nudi mogućnost dugoročnog radnog angažmana, konkurentne zarade i rad u dinamičnom okruženju. Zaposleni imaju priliku da u svojoj zemlji grade internacionalnu karijeru.

Iz Luštica Bay-a su objasnili da ukoliko neko propusti zakazane sajmove zapošljavanja po crnogorskim gradovima, može aplicirati i slanjem CV-a putem e-mail adrese [email protected], a više informacija dobiti na telefonske brojeve + 382 67 027 064 ili + 382 67 050 541.

Luštica Development na tivatskom dijelu poluostrva Luštica razvija projekat Luštica Bay, vrijedan 1,1 milijardu EUR koji obuhvata izgradnju sedam hotela, dvije marine, prvog golf terena u Crnoj Gori, stanova, vila i porodičnih kuća, te svih neophodnih sadržaja za život grada. Hotel The Chedi Luštica Bay posluje od 2018. godine, kao prvi luksuzni hotelski objekat sa pet zvjezdica na poluostrvu Luštica i jedan od najvećih u Boki kotorskoj.

