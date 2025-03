Šahmanović: Zakon o energetici iskorak naprijed

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas završila raspravu o Predlogu zakona o energetici koji je, prema riječima predlagača, reformski i predstavlja iskorak naprijed.

Ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović, saopštio je da se predloženim zakonom prave osnove za formiranje jednog živog sistema, odnosno entiteta, bez pasivnih učesnika.

„Ovim zakonom će se svim učesnicima, od regulatornog tijela do kupaca, omogućiti aktivno učestvovanje u sistemu“, rekao je Šahmanović u parlamentu povodom rasprave o tom pravnom aktu.

On je kazao da se tim zakonom uređuje jedan od najvažnijih sektora u državi.

„Crna Gora kao članica Evropske zajednice i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ima obavezu da uskladi zakonodavstvo sa Unijom iz oblasti energetike. U skladu sa tim, najznačajnije izmjene ovog zakona izvršne su 2020. i prošle godine“, objasnio je Šahmanović.

On je dodao da je donošenje tog zakona ključno za zatvaranje Poglavlja 15, sprovođenje zelene tranzicije i spajanje sa jedinstvenim evropskim tržištem električne energije.

„Predlogom zakona o energetici propisuju se pravila za proizvodnju, prenos, distribuciju, skladištenje energije i snabdijevanje električnom energijom“, precizirao je Šahmanović.

Cilj zakona je, kako je naveo, da se osiguraju prihvatljive i transprentne cijene, visok stepen snabdijevanja i nesmetan odživ sistem sa niskim nivoom emisije ugljenika.

„Uvode se nova zakonska rješenja koja imaju za cilj da pruže više mogućnosti za građane i privredu, kao i veću zaštitu potrošača i korisnika, čime se unapređuje sveukupni ambijent za razvoj energetskog sektora i otvaraju mogućnosti da građani budu aktivni kupci i da se bave proizvodnjom električne energije, skladištenjem i prodajom“, objasnio je Šahmanović.

Predloženim zakonskim rješenjem definiše se energetsko siromaštvo, čime se stavlja akcenat na najugroženije što je, kako je kazao, fokus Vlade.

„Zakon propisuje nove obaveze za sve energetske subjekte, sa ciljem integracije crnogorskog u jedinstveno evropsko tržište električne energije, čime se omogućavaju prednosti za građane i privredu“, rekao je Šahmanović.

Vlada je, kako je podsjetio, predložila i amandmane na Predlog zakona o energetici, od kojih se jedan odnosi na markiranje tečnih goriva naftnog porijekla i biogoriva.

„Amandmanima na Predlog zakona o energetici predviđeno je uvođenje postupka markiranja tečnih goriva naftnog porijekla, primjenom supstance na bazi nanotehnologije, pri čemu se uvodi kontrola u svim fazama prometa i povećanje budžetskih prihoda“, dodao je Šahmanović.

On je kazao da nije riječ samo o ispunjenju obaveza, već da zakon uvodi evropske standarde u domaće zakonodavstvo, štiti građane i garantuje pravičnu tranziciju, pri čemu se uvodi nova vizija moderne Crne Gore u kojoj građani dobijaju veću ulogu.

Poslanik Demokrata, Momčilo Leković, kazao je da bi, kada se priča o energetici, trebalo da se govori o potencijalu koji je u prošlosti mogao donijeti ekonomski prosperitet cijeloj državi i o resursima koji su mogli služiti narodu.

„Umjesto toga, priča o energetici unazad decenijama bila je priča o kriminalu, korpuciji i bogaćenju pojedinaca. Ako je neko znao da struju pretoči u eure i kako da državne resurse pretvori u porodični biznis i zakone podredi sebi, to je bila porodica Đukanović“, rekao je Leković.

Poslanik Bošnjačke stranke, Amer Smailović, kazao je da ta stranka prepoznaje značaj zakona i u potpunosti ga podržava.

„Ovaj zakon je važan, ozbiljan i krovni u sektoru energetike, jer neposredno utiče na kvalitet života građana, privredu i energetsku sigurnost Crne Gore“, rekao je Smailović.

Zakon je, kako smatra, važan i za Poglavlje 15, koje se odnosi na energetiku.

„Ovim zakonom će se omogućiti korišćenje prednosti integrisanog tržišta električne energije, a tu su i brojne druge nvoine u dijelu obnovljivih izvora energije, zaštite kupaca i transparentnosti cijena“, objasnio je Smailović.

Kada je riječ o markiranju goriva, on je naveo da troškovi neće ići na teret građana, već naftnih kompanija.

Osim toga, kako je naveo, očekuje se i bolji kvalitet goriva na tržištu Crne Gore, kao i da se stane na kraj nelegalnoj trgovini ukoliko postoji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS