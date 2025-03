Šahmanović predložen za ministra energetike i rudarstva, Adžović javnih radova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić predložio je da Admir Šahmanović bude ministar energetike i rudarstva, a Majda Adžović ministarka javnih radova.

Spajić je predlog za promjenu sastava 44. Vlade danas zvanično podnio parlamentu.

Mjesto ministra energetike bilo je upražnjeno nakon što je Saša Mujović izabran za gradonačelnika Podgorice.

Vlada je odlučila da ministarstva energetike i rudarstva, nafte i gasa spoji u jedan resor i da njim rukovoditi Šahmanović.

Novoformirano Ministarstvo javnih radova predvodiće Adžović.

