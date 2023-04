Šahmanović: Očekujemo da će DAM pozitivno uticati na broj učesnika na veleprodajnom tržištu

Podgorica, ((MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) očekuje da će otvaranje dan-unaprijed tržišta (DAM) električne energije pozitivno uticati na broj učesnika na veleprodajnom tržištu ali i na prekograničnu razmjenu električne energije, rekao je državni sekretar MKI Admir Šahmanović.

Iz MKI su kazali da se Šahmanović danas sastao sa izvršnim direktorom Berze električne energije (BELEN), Matijom Medojevićem i izvršnim direktorom slovenačkog BSP SouthPool-a Anže Predovnikom, povodom obilježavanja početka DAM-a.

Navodi se da su sagovornici ukazali na značaj uspostavljanja transparentnog i efikasnog tržišta električne energije koja je još jedan instrument sprovođenja EU politika.

Kako se dodaje, to za cilj ima uklanjanje biznis barijera i standardizovanje postupaka i propisa, a koje će omogućiti Crnoj Gori da se poveže sa susjednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM).

Šahmaović je rekao da je MKI od samog starta pouzdan partner BELEN-u u projektu uspostavljanja funkcionalnog i operativnog tržišta električnom energijom, u skladu sa evropskim standardima.

“Očekujemo da će otvaranje dan-unaprijed tržišta pozitivno uticati na broj učesnika na veleprodajnom tržištu ali i na prekograničnu razmjenu električne energije. Takođe smo zadovoljni jer je pokretanjem tržišta ispunjena jedna od glavnih preporuka EK za ovu godinu u okviru pregovaračkog poglavlja 15”, rekao je Šahmanović.

Medojević je kazao da će pokretanje dan unaprijed tržišta omogućiti da se električnom energijom u Crnoj Gori trguje u skladu sa najboljim evropskim praksama, pa će to tržište u budućnosti olakšati integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu.

On je pojasnio da se radi o prvom i izuzetno važnom koraku ka ispunjavanju svih tehničko-pravnih obaveza Crne Gore za planirano učešće na jedinstvenom evropskom tržištu energijom, koje države može očekivati kada postane punopravna članica Evropske unije (EU).

Iz MKI je saopšteno da je u okviru današnjeg susreta, potpisan i dokument u kojem je konstatovana uspješno okončana implementacija sistema za kliring i poravnanje od BSP SouthPool-a, koja je jedna od ključnih usluga za nesmetano funkcionisanje tržišta.

Navodi se da današnji potpis implementacionog zapisnika i time početak trgovine sa električnom energijom na berzi BELEN predstavlja jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 15 u energetskom sektoru u procesu pridruživanja Crne Gore na putu ka EU i označava početak uspostavljanja konkurentnog tržišta električnom energijom u Crnoj Gori.

“Preduslov za likvidno tržište električne energije je dobra saradnja BELEN, COTEE, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Eleketroprivrede Crne Gore i drugih sudionika na crnogorskom tržištu uz podržku Vlade”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, nastavak današnjeg početka trgovanja sa električnom energijom biće spajanje crnogorske berze sa susjednim berzama i tržištima, sa početkom trgovanja na intradai segmentu, i u budućnosti sa trgovinom sa dugoročnim produktima.

“Odlična ekipa berze BELEN u saradnji s našim evropskim konzorcijumom, sastavljenim iz evropske berze EPEX SPOT i slovenačke berze BSP SouthPool, su garant, da će biti kupovina električne energije za dan unapred na crnogorskoj berzi biti implementirana na osnovu najbolje prakse i iskustava obje berze: EPEX SPOT i BSP”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, platforme za trgovanje i kliring su elektronske, dostupne su najširem krugu učesnika na tržištu, proizvođačima električne energije, trgovcima električnom energijom i potrošačima.

