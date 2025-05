Šahmanović: Italija pouzdan partner u tranziciji ka modernim energetskim rješenjima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora vidi Italiju kao pouzdanog partnera u tranziciji ka održivim i modernim energetskim rješenjima, poručio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović.

Šahmanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, to rekao na sastanku sa ambasadorkom Italije Andreinom Marselom i delegacijom italijanske državne investicione banke Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

„Ovo je još jedan u nizu susreta koje ambasadorka Marsela organizuje s ciljem snažnijeg povezivanja Italije i Crne Gore u strateškim oblastima, među kojima energetika zauzima ključno mjesto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su delegaciju CDP-a činili šefica kancelarije CDP-a u Beogradu Lucia Boneli i šef razvoja međunarodnog tržišta Lauren Franciosi, a sastanku je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva, Dino Tutundžić.

„Susret je bio prilika da se razmijene mišljenja o potencijalima energetske saradnje i predstave razvojni projekti iz ove oblasti koji bi mogli biti predmet interesovanja ozbiljnih investitora iz Italije“, dodaje se u saopštenju.

Šahmanović je kazao da je zadovoljan zbog snažnog interesovanja italijanskih partnera za ulaganja u crnogorski energetski sektor, ističući da Crna Gora vidi Italiju kao pouzdanog partnera u tranziciji ka održivim i modernim energetskim rješenjima.

On je podsjetio da je Crna Gora nedavno usvojila dva ključna zakona – Zakon o energetici i Zakon o obnovljivim izvorima energije – čime je zakonski okvir značajno unaprijeđen i usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije.

„Predstoji nam važan posao na izradi podzakonskih akata koji će dodatno urediti ovu oblast i osigurati predvidivo, transparentno i atraktivno okruženje za investitore“, poručio je Šahmanović.

On je naglasio da je projekat podmorskog kabla između Crne Gore i Italije primjer uspješne i strateški važne saradnje dvije države.

„Ovaj projekat ima regionalni značaj i potvrđuje koliko je energetsko povezivanje važno za stabilnost i razvoj. Nastavićemo da razvijamo aktivnosti u pravcu njegove nadogradnje i nastavka“, istakao je Šahmanović.

U saopštenju se navodi da CDP, kao finansijska institucija u većinskom vlasništvu italijanske države, ima ključnu ulogu u podršci razvojnim i infrastrukturnim projektima od javnog interesa.

„CDP aktivno finansira strateške sektore – uključujući energetiku – kako u Italiji, tako i u inostranstvu, sa ciljem podsticanja održivog ekonomskog rasta“, dodaje se u saopštenju.

