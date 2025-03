Šahmanović: Formiranje rezervi naftnih derivata od suštinskog značaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Formiranje strateških rezervi naftnih derivata od suštinskog je značaja, posebno u svjetlu globalnih neizvjesnosti na tom tržištu, saopštio je ministar rudarstva, nafte i gasa i rukovodilac radom ministarstva energetike, Admir Šahmanović.

„Bliska koordinacija između državnih institucija i privrednih subjekata neophodna je kako bismo obezbijedili efikasan i pravovremen odgovor na sve izazove u sektoru energetike“, rekao je Šahmanović na sastanku sa predstavnicima najvećih uvoznika naftnih derivata u Crnoj Gori, kompanijama Jugopetrol, INA i Petrol.

On je pohvalio njihovu posvećenost u ispunjenju obaveza i spremnost da doprinesu stabilnosti energetskog sistema Crne Gore.

Iz Ministarstva su podsjetili da te kompanije, zajedno s državom, imaju obavezu formiranja strateških rezervi naftnih derivata u skladu sa Zakonom o obaveznim rezervama nafte i naftnih derivata, koji je usvojen u decembru. Prema instrukcijama izdatim uvoznicima, rok za ispunjenje te obaveze je 200 dana.

Na sastanku je bilo riječi o narednim koracima u sprovođenju tog procesa, koji predstavlja ključni segment jačanja energetske sigurnosti i stabilnosti snabdijevanja tržišta.

Jedna od tema sastanka bilo je i formiranje Savjeta za praćenje sigurnog snabdijevanja naftnim derivatima, koji će imati važnu ulogu u analizi stanja na tržištu i pravovremenom reagovanju na potencijalne izazove. Savjet će, kako je objašnjeno, činiti predstavnici državnih organa i tri predstavnika naftnih kompanija, čime će se obezbijediti bolja koordinacija i kontinuirani dijalog između javnog i privatnog sektora.

Iz Ministarstva su podsjetili da tri najveća uvoznika, komapnije Jugopetrol, INA i Petrol, učestvuju sa 90 odsto u ukupnom uvozu derivata s najvećom potrošnjom na domaćem tržištu, uključujući eurodizel, benzin, avionsko gorivo i tečni naftni gas.

Ukupna obaveza formiranja strateških rezervi raspodijeljena je tako da Uprava za ugljovodonike, kao državni organ, formira 60 odsto rezervi, dok preostalih 40 odsto formiraju tri uvoznika.

Iz Ministarstva su objasnili da uvoznici koji uvoze manje od 15 hiljada tona naftnih derivata prenose svoju obavezu formiranja rezervi na Upravu.

„Resorno Ministarstvo će nastaviti aktivan dijalog sa svim relevantnim akterima kako bi se obezbijedila sigurna i stabilna energetska budućnost Crne Gore“, poručeno je na sastanku.

