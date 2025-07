Šahmanović: Energetska zajednica strateški partner u procesu energetske tranzicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora vidi Energetsku zajednicu kao jednog od ključnih partnera na putu ka punoj integraciji u jedinstveno evropsko energetsko tržište, poručio je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović

On je učestvovao na neformalnom sastanku ministara energetike zemalja članica Energetske zajednice koji je održan danas u Atini, povodom obilježavanja 20 godina od osnivanja te inicijative koja ima ključnu ulogu u energetskoj integraciji regiona sa Evropskom unijom (EU).

Šahmanović je, u obraćanju prisutnima, istakao da Crna Gora vidi Energetsku zajednicu kao jednog od ključnih partnera na putu ka punoj integraciji u jedinstveno evropsko energetsko tržište.

“Zadovoljstvo mi je i privilegija da, povodom dvije decenije postojanja Energetske zajednice, govorim ispred Crne Gore, države koja ovu inicijativu vidi kao strateškog partnera u procesu energetske tranzicije i usklađivanja sa pravnom tekovinom EU”, poručio je Šahmanović.

On je naglasio da je Crna Gora u prethodnom periodu ostvarila konkretan i mjerljiv napredak: usvojeni su Zakon o obnovljivim izvorima energije, u potpunosti usklađen sa RED II direktivom, i novi Zakon o energetici, kojim su transponovana pravila za unutrašnje tržište električne energije.

U završnoj fazi je i usvajanje Zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i gasa, a donesen je i značajan broj podzakonskih akata, kao dio šire Agende za reforme u okviru WB6 procesa, koji je direktno povezan sa evropskom finansijskom podrškom.

“Sve ove reforme ne predstavljaju samo ispunjavanje formalnih obaveza, već odražavaju jasan strateški pravac Crne Gore, koja svoju energetsku budućnost vidi kao dio evropskog tržišta, stabilnog, konkurentnog i otvorenog za zelene investicije”, rekao je Šahmanović.

On je podsjetio da je Crna Gora nedavno raspisala prvi javni poziv za aukcije za tržišne premije za solarne projekte ukupnog kapaciteta 250 megavata, što predstavlja snažan podsticaj energetskoj tranziciji i očekivana višemilionska ulaganja.

Govoreći o budućim koracima, Šahmanović je istakao važnost tržišnog povezivanja sa EU, uključujući planirano „market coupling“ povezivanje sa Italijom do 2027. godine.

On je ukazao na izazove koje donosi uvođenje mehanizama poput CBAM-a, koji zahtijevaju dodatne napore i investicije u dekarbonizaciju i modernizaciju sektora.

“Crna Gora ostaje posvećen i pouzdan partner u stvaranju zajedničkog, održivog i pravednog energetskog tržišta u regionu i Evropi”, zaključio je Šahmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS