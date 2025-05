Šahmanović: Crna Gora voljna da nastavi sve započete projekte sa Srbijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je voljna da nastavi sve zajedničke inicijative i započete projekte sa Srbijom, poručio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović na sastanku sa srpskom koleginicom Dubravkom Đedović Handanović.

Šahmanović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu, iskazao je interesovanje u dijelu procesa i uspješnih rezultata koje je Srbija ostvarila u energetskoj tranziciji i stimulisanju privatnog sektora kroz sprovođenje aukcija za dodjelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije.

“Crna Gora je voljna da nastavi sve zajedničke inicijative i započete projekte sa Srbijom. Imamo 45 velikih projekata u energetskom sektoru, koji su u različitim fazama realizacije i vjerujem da će aukcije dati zamah realizaciji, ugledajući se na vaš proces koji je izuzetno uspješno sproveden“, naveo je Šahmanović.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva energetike i rudarstva, Đedović Handanović je razgovarala sa Šahmanovićem o mogućnostima za saradnju u cilju iskorišćavanja zajedničkih resursa u hidro sektoru, prenošenju znanja i iskustava za sprovođenje aukcija za tržišne premije za obnovljive izvore energije i realizaciji infrastrukturnih projekata u energetskom sektoru koji povezuju dvije zemlje.

Zajednički zaključak je da su dvije države do sada koordinirale i dijelile stavove u okviru Energetske zajednice i dogovorili nastavak takve prakse.

“Uspješno smo sproveli dva kruga aukcija za OIE, ali ne treba zaboraviti stanje mreže i ulaganja koja su neophodna na prenosnom sistemu da bi se održala stabilnost sistema“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela da će ove godine početi gradnja treće sekcije prve faze Transbalkanskog koridora, nakon čega će biti izgrađen i dio trase i dalekovodi između Bajine Bašte, državne granice Crne Gore i državne granice Bosne i Hercegovine (BiH).

Šahmanović i Đedović Handanović saglasili su se da se transbalkanskim koridorom povezuju elektroenergetski sistemi Srbije, Crne Gore i BiH.

“Zemlje u regionu treba da zauzmu zajednički stav po pitanju oporezivanja emisija ugljenika, s obzirom na sličnu situaciju u energetskom sektoru”, istakao je Šahmanović.

Šahmanović i Đedović Handanović su zaključili da se ne može očekivati da Srbija i zemlje u regionu ispune za tri godine ono za šta je članicama EU, koje su zavisne od uglja, trebalo mnogo više godina.

“Neophodan je pristup evropskim fondovima da bi se ispunili zahtjevi koji se odnose na cijene emisija ugljenika i CBAM, mehanizam za prekogranično usklađivanje cijena ugljenika”, ocijenili su resorni ministri Crne Gore i Srbije.

Šahmanović je govorio o planovima Crne Gore da intenzivira dijalog sa Italijom vezano za realizaciju projekta druge žile podmorskog kabla prema Italiji, čime se pojačava otpornost i stabilnost energetskog sistema države.

