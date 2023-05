Sa računa firme podigli milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru krivičnu prijavu protiv I.P. (49) iz Bosne i Hercegovine i B.B. (40) iz Kosova, zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju.

“Sumnja se da su I.P. i B.B. otuđili materijalno-finansijsku i poresku osnovu barskog preduzeća Monter.ing, tako što su, od novembra 2015. do februara 2017. godine, realizovali gotovinske realizacije sa računa preduzeća mimo legalnih tokova i na taj način za sebe pribavili protivpravnu imovinsku koristi u iznosu ne manjem od 1,02 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

I.P, kako se dodaje, kao ovlašćeno lice i poslovni menadžer preduzeća i B.B. kao izvršni direktor i osnivač firme, zluopotrebom položaja su nekontrolisano i nedokumentovano podizali novac sa žiro računa preduzeća, van opravdanih i dokumentovanih tokova.

“Oni su na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist, prouzrokovali uvećanje potraživanja preduzeća i ugrozili potraživanja povjerilaca, prvenstveno države”, rekli su iz Uprave policije.

