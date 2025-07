Ruski turisti u Crnoj Gori i dalje prisutni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ruski turisti u Crnoj Gori su i dalje prisutni, iako je primjetan izuzetan pad zbog geopolitičkih dešavanja, ocijenjeno je na sastanku ministra turizma Simonide Kordić i ambasadora te zemlje Aleksandra Petroviča Lukašika.

Kordić je istakla da Crna Gora iskreno želi postizanje dugoročnog mira i stabilnosti.

„Naš prioritet ostaje učlanjenje u Evropsku uniju (EU), čemu se nadamo do kraja 2028. godine“, poručila je Kordić, dodajući da je Crna Gora preuzela predsjedavanje Komisijom za Evropu pri Ujedinjenim nacijama u okviru Svjetske turističke organizacije, što predstavlja jedan od mogućih okvira za buduću saradnju.

Lukašik je naglasio da turizam, pored sporta, kulture i obrazovanja, predstavlja jednu od ključnih oblasti u kojima dvije zemlje mogu više sarađivati.

“Tokom razgovora bilo je riječi i o migracionim tokovima državljana Rusije i Ukrajine u Crnu Goru, koji su u našem sistemu evidentirani kao turisti”, navodi se u saopštenju.

Kordić je naglasila da je važno precizno detektovati ovaj fenomen kako bismo obezbijedili tačne podatke o broju turista, što će omogućiti pravovremenu reakciju, ali i pojačati promociju i unapređenje međusobnih odnosa.

