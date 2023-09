Ruska zabrana podigla cijene nafte iznad 94 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 94 USD zbog procjene trgovaca da bi privremena ruska zabrana izvoza goriva mogla podstaći potražnju rafinerija i dodatno opteretiti tijesno snabdjevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 80 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 94,1 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 95 centi višoj cijeni, od 90,58 USD, prenosi Hina.

Tržišta je iznenadila objava Rusije da privremeno zabranjuje izvoz benzina i dizela kako bi osigurala snabdjevanje domaćeg tržišta u vrijeme žetve i stabilizovala cijene. Zabrana ne obuhvata Bjelorusiju, Kazahstan, Jermeniju i Kirgistan, a Moskva nije navela koliko će dugo biti na snazi.

Transneft je u petak obustavio isporuke dizela preko terminala Primorsk i Novorosijsk na Baltičkom i Crnom moru, objavila je novinska agencija Tass.

Zabrana će ponovo unijeti neizvjesnost u ionako tijesno globalno snabdjevanje derivatima i mogla bi prisiliti zemlje-uvoznice da potraže alternativne dobavljače i da se takmiče u ponuđenim cijenama, objašnjava u bilješci RBC.

Veleprodajne cijene benzina pale su u petak na Međunarodnoj robnoj berzi u Sankt Petersburgu gotovo deset odsto, a dizela 7,5 odsto.

Ruska zabrana tek je potisnula u drugi plan bojazni da bi postroženi uslovi finansiranja mogli zakočiti privredu i potražnju za naftom.

Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) zadržala je u srijedu kamatne stope na važećem nivou, ali je potvrdila da bi ih do kraja godine mogla podići još četvrtinu postotnog boda.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 81 cent, na 95,01 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS