Rudniku uglja nagrada za najbolje poslovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja (RUP) dobio je nagradu za najbolje poslovanje u kategoriji ostala proizvodnja i prerada, u okviru inicijative Top Bussiness Montenegro 2025 (TBM).

Priznanje je uručeno izvršnom direktoru RUP-a, Nemanji Lakoviću.

Iz RUP-a su rekli da je rekordan profit ostvaren u pršloj godini rangirao tu kompaniju među najbolje kompanije koje posluju u Crnoj Gori.

“Izuzetna mi čast što je priznanje prvonagrađenog po poslovnim prihodima uručeno našoj kompaniji. U prošloj godini ostvarili smo najbolji proizvodni i finansijski rezultat u istoriji RUP-a, te se svrstali među najbolje na nivou EPCG grupe sa ostvarenim profitom od 15 miliona EUR“, naveo je Laković.

Prema njegovim riječima, predan rad zaposlenih, jasno definisana strategija i korak naprijed ka modernim tehnologijama učinili su da prošlu godinu pamte po izuzetnim rezultatima.

„Rudnik uglja Pljevlja je stub razvoja elektroenergetskog sistema, nastavićemo i dalje da doprinosimo njegovoj stabilnosti“, dodao je Laković.

On je kazao da je tekuća godina jedna od najizazovnijih za kompaniju, ali i za čitav energetski sektor Crne Gore, naglašavajući važnost jasno definisanih investicionih ciljeva za budući razvoj Rudnika i energetski sistem u cjelini.

Rangiranje najuspješnijih crnogorskih preduzeća realizovano je na osnovu ispravnih finansijskih izvještaja za prošlu godinu i ispunjenosti standarda kvaliteta. U okviru TBM uručena su četiri priznanja prema veličini preduzeća, 15 za ključne djelatnosti privrede te tri specijalna priznanja – za najveću neto dobit, najvećeg poslodavca i najbolje novoosnovano preduzeće.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici institucija, poslovne zajednice i medija.

