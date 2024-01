Podgorica, (MINA-BUSINES) – Rudnik uglja Berane raspolaže značajnim zalihama rude, a ekonomska analiza, koja bi trebalo da se uradi u najkraćem roku, pokazaće koji model revitalizacije je moguć i optimalan, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu energetike i rudarstva.

Iz Ministarstva je saopšteno da je sastanak sa vlasnikom Rudnika uglja Berane Brankom Zečevićem, predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutinom Đukanovićem i predsjednikom Opštine Berane Vukom Todorovićem, inicirao resorni ministar Saša Mujović.

Mujović je poručio da sve kapacitete sjevera treba iskoristiti u cilju revitalizacije i razvoja tog dijela Crne Gore.

“Preliminarni podaci o rezultatima popisa ukazuju na potrebu agilnijeg djelovanja države, ali i lokalnih samouprava u pravcu stvaranja pretpostavki za snažniji privredni razvoj sjeverne regije. Takve aktivnosti podrazumijevaju nova investiciona ulaganja i strateške partnere, a moje mišljenje je da naprije moramo procijeniti trenutno stanje, status postojećih proizvodnih kapaciteta i potencijala, kako bismo realno sagledali mogućnosti i dalje korake“, naveo je Mujović.

Mujovićeva inicijativa je, kako se navodi, više nego opravdana, a tome u prilog govore i podaci koje je iznio Zečević, između ostalog, da u Rudniku uglja postoje značajne zalihe.

Zečević tvrdi da, uz određene pretpostavke i modele saradnje sa EPCG i Rudnikom uglja u Pljevljima, eksploatacija i proizvodni proces može početi za četiri do šest mjeseci od donošenja konačne odluke.

I Đukanović smatra da je to realno, navodeći da tome mora da prethodi izrada analize modela saradnje, a EPCG je spremna da ih razmotri.

„Koliko je ovo pitanje važno za Berane, ali i cijeli sjever, pokazuje i spremnost lokalne samouprave da se uključi u projekat, kako bi na realnim osnovama obezbijedili upošljavanje značajnog broja ljudi“, rekli su iz Ministarstva.

Todorović je inicijativu Mujovića ocijenio kao veoma značajnu, a Opština će sa svoje strane razmotriti sve zakonske mogućnosti podrške pokretanju tog postrojenja.

„Zajednički zaključak je da je najvažniji korak napravljen angažovanjem Mujovića i utvrđivanjem reda poteza kako bi se, nakon dužeg vremena, ovo pitanje pokrenulo“, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) jlb/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS