Rok za predaju dokumentacije produžen do 30. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, produžilo je do 30. aprila rok za predaju dokumentacije u cilju obeštećenja bivših radnika Kombinata aluminijuma (KAP), čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.

Javni poziv objavljen je 5. decembra i prvobitno je trajao do 1. marta.

“Usljed potrebe za prikupljanjem neophodne dokumentacije, prethodno određeni krajnji rok se produžava do 30. aprila”, navodi se u saopštenju.

Ministarsvo, kako su ranije objavili mediji, želi da utvrdi činjenično stanje radi pripreme socijalnog programa za bivše radnike KAP-a.

Vlada je na sjednici 15. novembra donijela zaključak kojim je usvojena Informacija o potrebi rješavanja stambenog fonda radnika KAP-a.

“U vezi s tim obavještavaju se bivši radnici KAP-a kojima je radni odnos prestao usljed otvaranja stečaja i koji nijesu riješili stambeno pitanje preko KAP-a, da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga pripremiti socijalni program za obeštećenje tih radnika. Ovom mjerom nijesu obuhvaćeni radnici Prerade i Kovačnice, čiji radnici nijesu bili sastavni dio KAP-a”, piše u javnom pozivu.

